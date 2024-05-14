Кабмин создал Стратегический инвестиционный совет — Finance.ua

Кабмин создал Стратегический инвестиционный совет
Правительство 14 мая приняло решение о создании Совета по вопросам координации деятельности центральных органов исполнительной власти. Он будет функционировать в рамках многосторонней координационной платформы доноров.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Платформа доноров играет ключевую роль в привлечении финансового ресурса от партнеров. Максимально эффективно используем эту площадку», — сказал Шмыгаль.
Также будет создан соответствующий Экспертный совет. По словам премьер-министра, эти нововведения позволят правительству четко координировать усилия, выполнять все планируемые реформы и получать поддержку от наших партнеров.
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Кроме того, Кабинет Министров создал Стратегический инвестиционный совет — совещательный орган при правительстве.
«Его задача: сформировать единый проектный портфель публичных инвестиций, усилить их эффективность, наработать предложения по усовершенствованию законодательства», — отметил премьер-министр.
Он подчеркнул, что важно четко видеть, сколько, куда и зачем инвестирует государство и на какие результаты рассчитывает.
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