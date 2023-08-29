В каких городах Украины больше всего выросла стоимость аренды жилья: цены по регионам — Finance.ua

В каких городах Украины больше всего выросла стоимость аренды жилья: цены по регионам
До полномасштабного вторжения россии аренда квартир в Киеве в среднем стоила дороже, чем в любом городе Украины. Но во время великой войны ситуация на рынке аренды изменилась.
Самая дорогая в Украине аренда жилья, по данным портала недвижимости ЛУН, — в Ужгороде. Там аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 15 400 грн.
На второе место вышел Львов, где «однушку» в среднем сдают за 14 000 грн. Очевидно, что тенденция объясняется популярностью Львова среди студентов. Ведь Национальный университет «Львовская политехника» и Львовский национальный университет имени Ивана Франко опередили ведущие киевские вузы по количеству заявлений. Кроме того, во Львовской области, по информации Международной организации по миграции (МОМ), нашли убежище 273 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Третье место в рейтинге городов с самой дорогой арендой жилья занимает Днепр, где за однокомнатную в среднем приходится платить 12 000 в месяц. Очевидно, это объясняется пребыванием в регионе 625 тыс. ВПЛ.
Еще один магнит на западе страны — Ивано-Франковск — занимает четвертую строчку со средней стоимостью аренды однокомнатной в 11 600 грн. Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника в Ивано-Франковске входит в ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений от абитуриентов.
И, наконец, Киев по критерию стоимости аренды занимает лишь пятое место. Однокомнатные в столице в среднем сдают по 10 900 грн. Подобная ситуация объясняется тем, что по состоянию на сегодняшний день стоимость аренды в Киеве вернулась на довоенный уровень в гривне, тогда как в городах, опередивших Киев, цены по сравнению с мирными временами выросли даже в долларовом эквиваленте.
Как изменилась стоимость аренды однокомнатных квартир в Украине по сравнению с мирным 2021 годом
Общее представление о динамике стоимости аренды по всей стране можно составить на основе данных Госстата. Поскольку в Госстате анализируют цены по области, картина несколько отличается от вышеприведенных данных портала ЛУН. Однако показательна подсчитанная The Page динамика цен по сравнению с летом 2021 года в валютном эквиваленте.
|Регион
|Цена аренды июль 2023, грн
|Цена аренды июль 2023, доллар
|Цена аренды июль 2021, грн
|Цена аренды июль 2021, доллар
|Закарпатская область
|12 867
|343
|4334
|159
|Львовская
|12 000
|320
|5002
|184
|г. Киев
|7844
|209
|7923
|291
|Хмельницкая
|7286
|194
|4044
|149
|Черновицкая
|7095
|189
|3937
|145
|Черкасская
|6648
|177
|3767
|138
|Днепропетровская
|6132
|164
|3402
|125
|Ровенская
|5851
|156
|3914
|144
|Полтавская
|5811
|155
|3971
|146
|Житомирская
|5617
|150
|4006
|147
|Волынская
|5581
|149
|3183
|117
|Ивано-Франковская
|5441
|145
|2475
|91
|Винницкая
|5305
|141
|3616
|133
|Одесская
|4778
|127
|5604
|206
|Кировоградская
|4770
|127
|2762
|102
|Тернопольская
|4513
|120
|2930
|108
|Киевская
|4239
|113
|3746
|138
|Черниговская
|3740
|100
|3363
|124
|Харьковская
|3531
|94
|4966
|183
|Николаевская
|3501
|93
|3072
|113
|Запорожская
|3130
|83
|2848
|105
|Херсонская
|2960
|79
|2794
|103
|Сумская
|2769
|74
|2364
|87
Источник: Госстат, расчеты The Page
Интересно, что в Киеве стоимость аренды в долларовом эквиваленте по сравнению с последним мирным летом упала на 28%, в то время как в Закарпатской и Львовской областях выросла на 115% и 74% соответственно.
В целом стоимость аренды и ее динамика хорошо отражает ситуацию в сфере безопасности. Ведь на последних позициях оказались регионы, освобожденные от оккупации или примыкающие к линии фронта или границы с россией. В частности, в Харьковской области по сравнению с летом 2021 года стоимость аренды однокомнатных квартир в долларовом эквиваленте упала на 48%. Это самая отрицательная динамика по Украине.
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