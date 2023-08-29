В каких городах Украины больше всего выросла стоимость аренды жилья: цены по регионам — Finance.ua

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В каких городах Украины больше всего выросла стоимость аренды жилья: цены по регионам

Личные финансы
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В каких городах Украины больше всего выросла стоимость аренды жилья: цены по регионам
В каких городах Украины больше всего выросла стоимость аренды жилья: цены по регионам
До полномасштабного вторжения россии аренда квартир в Киеве в среднем стоила дороже, чем в любом городе Украины. Но во время великой войны ситуация на рынке аренды изменилась.
Самая дорогая в Украине аренда жилья, по данным портала недвижимости ЛУН, — в Ужгороде. Там аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 15 400 грн.
На второе место вышел Львов, где «однушку» в среднем сдают за 14 000 грн. Очевидно, что тенденция объясняется популярностью Львова среди студентов. Ведь Национальный университет «Львовская политехника» и Львовский национальный университет имени Ивана Франко опередили ведущие киевские вузы по количеству заявлений. Кроме того, во Львовской области, по информации Международной организации по миграции (МОМ), нашли убежище 273 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
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Третье место в рейтинге городов с самой дорогой арендой жилья занимает Днепр, где за однокомнатную в среднем приходится платить 12 000 в месяц. Очевидно, это объясняется пребыванием в регионе 625 тыс. ВПЛ.
Еще один магнит на западе страны — Ивано-Франковск — занимает четвертую строчку со средней стоимостью аренды однокомнатной в 11 600 грн. Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника в Ивано-Франковске входит в ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений от абитуриентов.
И, наконец, Киев по критерию стоимости аренды занимает лишь пятое место. Однокомнатные в столице в среднем сдают по 10 900 грн. Подобная ситуация объясняется тем, что по состоянию на сегодняшний день стоимость аренды в Киеве вернулась на довоенный уровень в гривне, тогда как в городах, опередивших Киев, цены по сравнению с мирными временами выросли даже в долларовом эквиваленте.

Как изменилась стоимость аренды однокомнатных квартир в Украине по сравнению с мирным 2021 годом

Общее представление о динамике стоимости аренды по всей стране можно составить на основе данных Госстата. Поскольку в Госстате анализируют цены по области, картина несколько отличается от вышеприведенных данных портала ЛУН. Однако показательна подсчитанная The Page динамика цен по сравнению с летом 2021 года в валютном эквиваленте.
РегионЦена аренды июль 2023, грнЦена аренды июль 2023, долларЦена аренды июль 2021, грнЦена аренды июль 2021, доллар
Закарпатская область12 8673434334159
Львовская12 0003205002184
г. Киев78442097923291
Хмельницкая72861944044149
Черновицкая70951893937145
Черкасская66481773767138
Днепропетровская61321643402125
Ровенская58511563914144
Полтавская58111553971146
Житомирская56171504006147
Волынская55811493183117
Ивано-Франковская5441145247591
Винницкая53051413616133
Одесская47781275604206
Кировоградская47701272762102
Тернопольская45131202930108
Киевская42391133746138
Черниговская37401003363124
Харьковская3531944966183
Николаевская3501933072113
Запорожская3130832848105
Херсонская2960792794103
Сумская276974236487
Источник: Госстат, расчеты The Page
Интересно, что в Киеве стоимость аренды в долларовом эквиваленте по сравнению с последним мирным летом упала на 28%, в то время как в Закарпатской и Львовской областях выросла на 115% и 74% соответственно.
В целом стоимость аренды и ее динамика хорошо отражает ситуацию в сфере безопасности. Ведь на последних позициях оказались регионы, освобожденные от оккупации или примыкающие к линии фронта или границы с россией. В частности, в Харьковской области по сравнению с летом 2021 года стоимость аренды однокомнатных квартир в долларовом эквиваленте упала на 48%. Это самая отрицательная динамика по Украине.
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По материалам:
The page
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