0 800 307 555
ру
0 800 307 555
В каких городах и отраслях украинцы открывают бизнес (инфографика)

15
Бизнесмен
Бизнесмен
В I квартале 2026 года карта открытия бизнеса в Украине остается стабильной: новые компании концентрируются, прежде всего, в крупных экономических центрах и относительно безопасных областях. В то же время меняется структура активности по секторам.
Об этом свидетельствует новое исследование YC. Market от YouControl.

Где открывают бизнес: стабильные лидеры

В I квартале больше всего новых компаний было зарегистрировано в:
  • г. Киев — 2600,
  • Львовской области — 674,
  • Днепропетровской — 647,
  • Киевской — 526,
  • Одесской — 397.
«Такая динамика может свидетельствовать о том, что ключевые центры деловой активности остаются стабильными: столица, регионы с большим потенциалом или относительно безопасные области и дальше концентрируют наибольшую долю новых бизнесов», — отмечают аналитики.
В каких городах и отраслях украинцы открывают бизнес (инфографика)

Почему бизнес выбирает эти регионы

Лидерство выглядит закономерным с учетом экономической специфики регионов, добавляют эксперты:
  • Киев концентрирует наибольшую часть капитала, сервисной инфраструктуры и управленческих центров;
  • Львовщина остается ключевым деловым хабом запада, куда релоцировался бизнес;
  • Днепропетровщина удерживает позиции благодаря мощной промышленной и торговой базе;
  • Киевская область развивается из-за близости к столице, логистике, складам и производству;
  • Одесчина сохраняет активность благодаря торговле, логистике и предпринимательству юга.
В то же время меньше всего новых регистраций зафиксировано в Луганской области — 7, Донецкой — 13, Херсонской — 29, Сумской — 54 и Черниговской — 71.
Низкие показатели объясняются рисками безопасности, близостью к боевым действиям или пограничным расположением под постоянной угрозой обстрелов. Это сдерживает инвестиции, открытие новых бизнесов и долгосрочное планирование.

Где бизнес закрывается чаще всего

В I квартале 2026 года больше всего прекращений деятельности компаний зафиксировано в г. Киев (89), Львовской области (65), Запорожской (53), Одесской (43) и Хмельницкой областях (41).
Частичное совпадение с регионами-лидерами за открытием бизнеса естественно: в крупных экономических центрах выше «ротация» компаний: то есть больше открывается — больше и закрывается.
Читайте также
В то же время присутствие Запорожской области среди лидеров по прекращениям, несмотря на отсутствие в топе по регистрациям, может свидетельствовать о дополнительном влиянии военного фактора и более сложных условиях ведения бизнеса.

В каких областях открывают бизнес наиболее активно

В I квартале больше новых компаний зарегистрировано в секторе информационных технологий — 902 компании, что на 89% больше, чем в 1 квартале 2025 года.
Далее следуют оптовая торговля (860 новых компаний) и сделки с недвижимостью (690 компаний).
В каких городах и отраслях украинцы открывают бизнес (инфографика)
Аналитики говорят, что это свидетельствует о сохранении спроса на цифровые услуги, активности в сфере торговли и возобновлении интереса к рынку недвижимости.
Больше всего прекращений зафиксировано в следующих отраслях:
  • в оптовой торговле — 69 компаний этой сферы закрылись;
  • операции с недвижимостью — 55;
  • строительство — 52;
  • сельское хозяйство — 44;
  • транспорт и логистика — 42;
  • пищевая промышленность — 40;
  • медицинские учреждения — 37.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесРегистрация ФЛПКиевЛьвов
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems