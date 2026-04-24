В каких городах и отраслях украинцы открывают бизнес (инфографика)

В I квартале 2026 года карта открытия бизнеса в Украине остается стабильной: новые компании концентрируются, прежде всего, в крупных экономических центрах и относительно безопасных областях. В то же время меняется структура активности по секторам.

Об этом свидетельствует новое исследование YC. Market от YouControl.

Где открывают бизнес: стабильные лидеры

В I квартале больше всего новых компаний было зарегистрировано в:

г. Киев — 2600,

Львовской области — 674,

Днепропетровской — 647,

Киевской — 526,

Одесской — 397.

«Такая динамика может свидетельствовать о том, что ключевые центры деловой активности остаются стабильными: столица, регионы с большим потенциалом или относительно безопасные области и дальше концентрируют наибольшую долю новых бизнесов», — отмечают аналитики.

Почему бизнес выбирает эти регионы

Лидерство выглядит закономерным с учетом экономической специфики регионов, добавляют эксперты:

Киев концентрирует наибольшую часть капитала, сервисной инфраструктуры и управленческих центров;

концентрирует наибольшую часть капитала, сервисной инфраструктуры и управленческих центров; Львовщина остается ключевым деловым хабом запада, куда релоцировался бизнес;

остается ключевым деловым хабом запада, куда релоцировался бизнес; Днепропетровщина удерживает позиции благодаря мощной промышленной и торговой базе;

удерживает позиции благодаря мощной промышленной и торговой базе; Киевская область развивается из-за близости к столице, логистике, складам и производству;

развивается из-за близости к столице, логистике, складам и производству; Одесчина сохраняет активность благодаря торговле, логистике и предпринимательству юга.

В то же время меньше всего новых регистраций зафиксировано в Луганской области — 7, Донецкой — 13, Херсонской — 29, Сумской — 54 и Черниговской — 71.

Низкие показатели объясняются рисками безопасности, близостью к боевым действиям или пограничным расположением под постоянной угрозой обстрелов. Это сдерживает инвестиции, открытие новых бизнесов и долгосрочное планирование.

Где бизнес закрывается чаще всего

В I квартале 2026 года больше всего прекращений деятельности компаний зафиксировано в г. Киев (89), Львовской области (65), Запорожской (53), Одесской (43) и Хмельницкой областях (41).

Частичное совпадение с регионами-лидерами за открытием бизнеса естественно: в крупных экономических центрах выше «ротация» компаний: то есть больше открывается — больше и закрывается.

В то же время присутствие Запорожской области среди лидеров по прекращениям, несмотря на отсутствие в топе по регистрациям, может свидетельствовать о дополнительном влиянии военного фактора и более сложных условиях ведения бизнеса.

В каких областях открывают бизнес наиболее активно

В I квартале больше новых компаний зарегистрировано в секторе информационных технологий — 902 компании, что на 89% больше, чем в 1 квартале 2025 года.

Далее следуют оптовая торговля (860 новых компаний) и сделки с недвижимостью (690 компаний).

Аналитики говорят, что это свидетельствует о сохранении спроса на цифровые услуги, активности в сфере торговли и возобновлении интереса к рынку недвижимости.

Больше всего прекращений зафиксировано в следующих отраслях:

в оптовой торговле — 69 компаний этой сферы закрылись;

операции с недвижимостью — 55;

строительство — 52;

сельское хозяйство — 44;

транспорт и логистика — 42;

пищевая промышленность — 40;

медицинские учреждения — 37.

