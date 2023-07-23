В каких городах Европы жить дешевле всего — Finance.ua

В каких городах Европы жить дешевле всего Сегодня 10:24 — Личные финансы

В каких городах Европы жить дешевле всего

Европу принято считать местом для роскошного стиля жизни с высокими ценами, однако далеко не все европейские города требуют огромного достатка для комфортного проживания и отдыха. VisitUkraine рассказал о самых бюджетных городах Европы, где вы сможете не переплачивать и бережно тратить средства — далее в материале.

Самые дешевые города Европы для жизни

Таллин, Эстония

Маленький, но «умный» город Таллин — это идеальное место для тех, кто хочет жить в уютной европейской атмосфере, не переплачивая при этом за жилье, транспорт и еду. Аренда квартиры в Таллинне, относительно других городов, дешевая. В зависимости от квадратуры помещения и количества комнат аренда обойдется вам от 200 до 750 евро в месяц. Стоимость проезда в общественном транспорте также очень бюджетная, что обусловлено размером города. В то же время, для местных жителей проезд вообще бесплатный.

В Таллине необычная, сказочная атмосфера, а большинство достопримечательностей и красивых мест находятся в пешей доступности друг от друга, поэтому этот город станет идеальным выбором для семей с детьми.

Рига, Латвия

Рига была и остается одним из самых бюджетных туристических направлений, однако стоимость жизни в этом городе также очень доступна. Аренда квартиры обойдется вам в среднем от 300 до 700 евро в месяц, а, например, номер в гостинице или хостеле — от 15 евро за ночь. Стоимость еды здесь также сэкономит ваш бюджет, даже если вы будете питаться в заведениях. Ведь в городе большой выбор разнообразных бюджетных заведений: от уличной еды до недорогих ресторанов.

Отдельно следует сказать, что Рига — это уютный балтийский город, в котором очень хорошо чувствуется теплая, домашняя атмосфера.

Бухарест, Румыния

Благодаря экономическому росту, произошедшему за последние несколько лет, стоимость жизни в Бухаресте значительно снизилась, а его качество при этом вышло на новый уровень. Аренда однокомнатной квартиры в центре города обойдется вам менее 550 евро в месяц, а если выбрать жилье в более отдаленных районах, то можно значительно сэкономить на проживании. А ведь цена на аренду в туристических районах города стартует от 350 евро в месяц.

При этом Бухарест имеет богатую историю и культуру, поэтому вопросов с досугом здесь возникать не будет. В городе множество интересных, а иногда и потрясающих мест, которые можно посетить совершенно бесплатно.

Краков, Польша

Пожалуй, ни для кого не секрет, что Польша — одна из самых бюджетных стран Европы. И, несмотря на то, что эта страна стала основным пунктом пребывания украинских беженцев, стоимость проживания, в частности, в Кракове, остается на бюджетном уровне по сравнению с другими европейскими городами. Жилье здесь обойдется в среднем около 680 евро в месяц, питание — примерно 10 евро в день.

Следует также учитывать, что Краков объединил в себе не только доступные цены на проживание, но и развитую инфраструктуру, большой выбор разнообразных заведений и множество интересных для посещения мест. Более того, значительная часть вашего досуга в городе может быть абсолютно бесплатной, ведь Краков имеет богатую историю и красивую архитектуру, а бесплатные мероприятия, регулярно организуемые в городе, может посещать каждый желающий.

Прага, Чехия

Для тех, кто ищет не только бюджетный, но и богатый историей, культурой и архитектурой город, идеальным вариантом станет Прага. Кроме этого, в чешской столице большой выбор заведений питания, в которых полноценный прием пищи обойдется вам менее 10 евро. А если покупать продукты в супермаркетах и ​​готовить самостоятельно — на питании можно будет сэкономить.

Аренда жилья в Праге немного выше Риги или Таллина, однако хорошая квартира в центре обойдется вам в сумму до 700 евро в месяц.

Лиссабон, Португалия

Стоимость жизни в Лиссабоне за пределами туристических зон — доступная. Это касается как аренды жилья, так и расходов на вещи первой необходимости, еду и транспорт. Однако жить в Лиссабоне дороже, чем в других городах Португалии. К примеру, однокомнатная квартира в маленьком городе будет стоить от 350 евро в месяц, а двухкомнатная — от 600 евро, в то время как в Лиссабоне стоимость аренды жилья начинается от 700 евро в месяц.

Что касается досуга, то этот город не оставит равнодушным ни одного человека, ведь в Лиссабоне не только много интересных музеев, галерей, памятников культуры и архитектуры, но и живописная природа, восхищающая своей красотой.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.