В Кабмине заявили о сокращении зарплат бюджетникам в 2023 году — Finance.ua

В Кабмине заявили о сокращении зарплат бюджетникам в 2023 году Сегодня 16:32 — Казна и Политика

В Кабмине заявили о сокращении зарплат бюджетникам в 2023 году

Правительство намерено сократить расходы на бюджетников в 2023 году на 27%.

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы МВФ для Украины, опубликованном на сайте Минфина

В документе указано, что это непростое решение, продиктованное обстоятельствами. Там отметили, что деньги намерены направить в оборонную сферу и защиту государства от агрессора.

Читайте также В Украине решили пока не проводить массовые проверки мест проживания ВПЛ

Кроме того, Кабмин и дальше будет финансировать ВПЛ и ветеранов войны, а также будет направлять средства на восстановление и преодоление последствий агрессии россии.

В Меморандуме сказано: «Учитывая будущие ограничения, принято непростое политическое решение — уменьшить расходы на оплату труда работников бюджетного сектора на 27 процентов в номинальном выражении по сравнению с 2022 годом».

Добиться экономии планируют также сокращением штата бюджетников.

Отмечается, что правительство ввело ограничения на увеличение социальных выплат, разрешив только индексацию пенсии по правилам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Socportal По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.