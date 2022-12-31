В Кабмине заявили о сокращении зарплат бюджетникам в 2023 году — Finance.ua

В Кабмине заявили о сокращении зарплат бюджетникам в 2023 году
Правительство намерено сократить расходы на бюджетников в 2023 году на 27%.
Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы МВФ для Украины, опубликованном на сайте Минфина.
В документе указано, что это непростое решение, продиктованное обстоятельствами. Там отметили, что деньги намерены направить в оборонную сферу и защиту государства от агрессора.
Кроме того, Кабмин и дальше будет финансировать ВПЛ и ветеранов войны, а также будет направлять средства на восстановление и преодоление последствий агрессии россии.
В Меморандуме сказано: «Учитывая будущие ограничения, принято непростое политическое решение — уменьшить расходы на оплату труда работников бюджетного сектора на 27 процентов в номинальном выражении по сравнению с 2022 годом».
Добиться экономии планируют также сокращением штата бюджетников.
Отмечается, что правительство ввело ограничения на увеличение социальных выплат, разрешив только индексацию пенсии по правилам.
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