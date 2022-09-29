В Кабмине вернулись к разработке электронных накладных — Finance.ua

В Кабмине вернулись к разработке электронных накладных Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В Кабмине вернулись к разработке электронных накладных

С 1 августа 2022 г. запланирован полный переход на электронные товарно-транспортные накладные (ТТН) для всех перевозок в Украине. Однако в связи с вторжением россии работу над проектом временно приостановили.

Министерство инфраструктуры и партнеры возвращаются к работе по разработке и внедрению цифровых инициатив, сообщили в Мининфраструктуры.

Цель проекта внедрения е-ТТН — обеспечение прозрачности процесса перевозки, что существенно упрощает взаимодействие между грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем. Все операции станут доступны участникам в режиме реального времени.

Читайте также Таможенный безвиз: правительство одобрило решение для его запуска

«Быстрая и эффективная логистика в условиях войны является основой обороноспособности государства и стабильного функционирования экономики. Благодаря таким проектам, как е-ТТН, мы не только ускорим логистику, но и сэкономим средства бизнеса. Кроме того, этот проект является частью комплексной стратегии Министерства инфраструктуры по цифровизации транспортной сферы. Реализовав ее, мы сможем существенно облегчить взаимодействие государства и бизнеса, а также минимизировать коррупционные риски», — прокомментировал Анатолий Комирный, заместитель министра инфраструктуры Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Согласно результатам проведенного Министерством опроса, в котором приняли участие 160 компаний, около 84% участников логистического рынка Украины готовы присоединиться к тестированию е-ТТН уже в ІІІ-IV квартале 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.