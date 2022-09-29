В Кабмине вернулись к разработке электронных накладных — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Кабмине вернулись к разработке электронных накладных

Казна и Политика
41
В Кабмине вернулись к разработке электронных накладных
В Кабмине вернулись к разработке электронных накладных
С 1 августа 2022 г. запланирован полный переход на электронные товарно-транспортные накладные (ТТН) для всех перевозок в Украине. Однако в связи с вторжением россии работу над проектом временно приостановили.
Министерство инфраструктуры и партнеры возвращаются к работе по разработке и внедрению цифровых инициатив, сообщили в Мининфраструктуры.
Цель проекта внедрения е-ТТН — обеспечение прозрачности процесса перевозки, что существенно упрощает взаимодействие между грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем. Все операции станут доступны участникам в режиме реального времени.
Читайте также
«Быстрая и эффективная логистика в условиях войны является основой обороноспособности государства и стабильного функционирования экономики. Благодаря таким проектам, как е-ТТН, мы не только ускорим логистику, но и сэкономим средства бизнеса. Кроме того, этот проект является частью комплексной стратегии Министерства инфраструктуры по цифровизации транспортной сферы. Реализовав ее, мы сможем существенно облегчить взаимодействие государства и бизнеса, а также минимизировать коррупционные риски», — прокомментировал Анатолий Комирный, заместитель министра инфраструктуры Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.
Согласно результатам проведенного Министерством опроса, в котором приняли участие 160 компаний, около 84% участников логистического рынка Украины готовы присоединиться к тестированию е-ТТН уже в ІІІ-IV квартале 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.