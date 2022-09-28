Таможенный безвиз: правительство одобрило решение для его запуска — Finance.ua

Таможенный безвиз: правительство одобрило решение для его запуска Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Таможенный безвиз: правительство одобрило решение для его запуска

Кабинет министров 27 сентября одобрил постановления, которые позволят Украине присоединиться к Конвенциям о процедуре совместного транзита и упрощении формальностей в торговле товарами, то есть — «таможенного безвиза».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Так, одобрены решения о возможности пользоваться авторизациями и упрощениями неограниченного круга украинского бизнеса. Правительство утвердило формы документов, урегулировало вопросы оценки соответствия предприятия критериям предоставления авторизаций и т.п. согласно требованиям «безвиза».

Бизнес получает инструменты для использования преимуществ и упрощений процедуры совместного транзита в 35 странах-членах Конвенции. До сих пор доступ к упрощениям был только у ограниченного круга предприятий.

Кроме того, определен перечень товаров, которые можно перевозить на таможенную территорию Украины без предоставления Таможне обеспечения уплаты таможенных платежей на время военного положения и одного года после его прекращения. Перечень сформирован на основе товаров, необходимых для обороноспособности страны.

Для одобренного перечня будет действовать переходный период с 01 октября 2022 года по 01 февраля 2023 года, в течение которого для бизнеса будет действовать обычный подход к определению товаров, подпадающих под обеспечение уплаты таможенных платежей.

Также правительство внесло изменения в вопросы применения таможенных деклараций. Регулирование формы таможенных деклараций отобрали у Кабмина, так как форма единого документа будет базироваться на условиях Конвенции, а требования к оформлению и использованию таможенных деклараций приведены в соответствие с законодательством. Кроме того, правительство признало утратившим силу постановление от 05 августа 2020 года об использовании таможенных деклараций отдельных типов.

Справка Finance.ua:

объединенный комитет Конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощение формальностей в четверг принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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