Украина получит «таможенный безвиз» c ЕС уже в текущем году. Шмыгаль назвал дату — Finance.ua

Украина получит «таможенный безвиз» c ЕС уже в текущем году. Шмыгаль назвал дату Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит «таможенный безвиз» с Европейским Союзом уже в этом году.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram-канале.

Премьер сообщил, что 25 августа Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите и упрощении формальностей принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября. Украина станет 36-м государством-участницей Конвенций.

Шмыгаль отметил, что «таможенный безвиз» — это скорее перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени.

«Таможенный безвиз» — это одно из ключевых направлений построения в Украине удобной и прозрачной таможни", — подчеркнул он.

Шмыгаль отметил, что сейчас проходит реализация проекта электронной очереди на границе, идет работа по созданию общих пунктов пропуска с европейскими соседями и современных сервисных зон во всех пунктах пропуска. Центральная роль в трансформации таможни отводится ее диджитализации, в том числе удобному растаможиванию авто через «Дія».

Премьер добавил, что «таможенный безвиз» станет уже четвертым в этом году безвизом с ЕС после «энергетического безвиза» в марте и «транспортного» и «экономического» безвизов летом.

15 августа Верховная Рада приняла закон о «таможенном безвизе» — об изменениях в Таможенный кодекс, необходимых для присоединения Украины к Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS) и Конвенции о процедуре совместного транзита.

Українські Новини По материалам:

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