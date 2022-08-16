Железняк объяснил, что предусматривает законопроект о «таможенном безвизе» — Finance.ua
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Железняк объяснил, что предусматривает законопроект о «таможенном безвизе»

Казна и Политика
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Железняк объяснил, что предусматривает законопроект о «таможенном безвизе»
Железняк объяснил, что предусматривает законопроект о «таможенном безвизе»
Закон о «таможенном безвизе» значительно упростит товарооборот между Украиной и ЕС. Также будет меньше бюрократии на таможне.
Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, закон о «таможенном безвизе» поможет в дальнейшем будущем синхронизировать работу украинской таможни с соответствующими органами более 35 стран.
По сути, у предпринимателя будет один документ, который будет распространяться на разные таможни.
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«Если у вас один инвойс — хотите импортировать товар из Германии, то вам не нужно будет проходить другие таможенные формальности, связанные с инвойсом, на территории Украины. Это один документ, который будет распространяться на обе таможни», — отметил Железняк.
Нардепы также упростили критерии получения статуса авторизованного экономического оператора. Железняк признает, что это просто «суперстатус». Если компания добросовестная и есть соответствующие подтверждения, то товар практически не будут проверять на таможне. Но когда поймают на нарушениях — будут большие штрафы.
«К сожалению, на сегодняшний день у нас аж 1 авторизированный экономический оператор. И много бизнесов, которые по формальным критериям не соответствовали. Мы это упростили. Надеюсь, что до конца года наши партнеры примут эту процедуру, и Украина получит, в частности, „таможенный безвиз“», — отметил Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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