В Кабмине ожидают положительной оценки движения Украины в ЕС: выполнили все, что согласовали — Finance.ua

В Кабмине ожидают положительной оценки движения Украины в ЕС: выполнили все, что согласовали Сегодня 11:26 — Казна и Политика

В Кабмине ожидают положительной оценки движения Украины в ЕС: выполнили все, что согласовали

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что ожидает положительной оценки Еврокомиссии по прогрессу движения Украины в ЕС на этой неделе.

Об этом Стефанишина заявила в интервью Reuters.

«Я бы сказала, что оценка, безусловно, будет положительной, потому что мы были в постоянном контакте с Европейской комиссией, обсуждали шаги и вели переговоры о тех шагах, которые нам удалось осуществить», — пояснила Стефанишина.

Она добавила, что в рамках семи рекомендаций Еврокомиссии, которые та обнародовала в прошлом году как условие дальнейшего прогресса евроинтеграции Киева, «все, что было согласовано, было выполнено и сделано».

Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Ей предшествовал визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Киев в минувшие выходные.

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Українська правда По материалам:

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