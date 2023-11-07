В Кабмине ожидают положительной оценки движения Украины в ЕС: выполнили все, что согласовали — Finance.ua
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В Кабмине ожидают положительной оценки движения Украины в ЕС: выполнили все, что согласовали

Казна и Политика
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В Кабмине ожидают положительной оценки движения Украины в ЕС: выполнили все, что согласовали
В Кабмине ожидают положительной оценки движения Украины в ЕС: выполнили все, что согласовали
Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что ожидает положительной оценки Еврокомиссии по прогрессу движения Украины в ЕС на этой неделе.
Об этом Стефанишина заявила в интервью Reuters.
«Я бы сказала, что оценка, безусловно, будет положительной, потому что мы были в постоянном контакте с Европейской комиссией, обсуждали шаги и вели переговоры о тех шагах, которые нам удалось осуществить», — пояснила Стефанишина.
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Она добавила, что в рамках семи рекомендаций Еврокомиссии, которые та обнародовала в прошлом году как условие дальнейшего прогресса евроинтеграции Киева, «все, что было согласовано, было выполнено и сделано».
Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.
Ей предшествовал визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Киев в минувшие выходные.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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