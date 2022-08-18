В Кабмине настаивают на возвращении акцизов на бензин: что будет с ценами — Finance.ua

В Кабмине настаивают на возвращении акцизов на бензин: что будет с ценами Сегодня 09:00 — Энергетика

В Министерстве экономики Украины заявили, что если акциз на топливо все же введут, бензин и дизтопливо на заправках, скорее всего, не подорожают. В ведомстве уверяют: другие факторы, влияющие на цену топлива сейчас, играют в пользу украинцев. Поэтому сейчас самый лучший момент для возврата налогов.

Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Денис Кудин

«Временная ситуация с дефицитом топлива, которую мы имели в начале лета, сегодня преодолена. В стране достаточно и бензина, и дизеля. Соответственно предложения достаточно. А это значит, что цены идут вниз», — отметил он.

Кроме того, упали мировые цены на нефть, что тоже оказывает положительное влияние на ценовую динамику. Кудин объяснил, что предыдущий рост цен на нефть в Европе был неестественным, цены пошли вверх исключительно из-за российского вторжения в Украину.

Если нынешняя тенденция останется в силе, внешние факторы компенсируют частичное возвращение акциза на топливо в Украине, уверен Кудин. Ранее заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике нардеп Ярослав Железняк («Голос») подсчитал, что возврат акциза может поднять цену за литр бензина и дизеля на 4-4,5 грн.

«Мы считаем, что именно в ситуации, когда цена [топлива] могла бы пойти вниз, введение акциза не отразится на гражданах негативно. Люди фактически этого не должны почувствовать... Цены на топливо никогда не являются фиксированными. Цену определяет баланс спроса и предложения плюс международная конъюнктура... Потому что мы уверены, что тенденция к снижению на мировых рынках есть, мы считаем, что сейчас самое лучшее время для такого шага. Мы не ожидаем повышения цен на топливо из-за этой инициативы», — пояснил представитель Минэкономики.

При этом, по словам Кудина, возвращать акциз нужно, т.к. это главный источник заполнения Дорожного фонда. Денежные средства используются для ремонта дорог в стране.

«В начале войны <...> отмена акциза и снижение НДС на топливо с 20% до 7% позволили стабилизировать цены на топливо. И произошедший рост был значительно меньше, чем мог. Но так продолжаться постоянно не может. Враг разрушает инфраструктуру, дороги и мосты. То есть нужен источник для их ремонта. И этот источник — Дорожный фонд», — рассказал чиновник.

Пока возвращение акцизов на бензин провалилось — «слугам народа» 16 августа не хватило голосов, чтобы внести соответствующий законопроект в повестку дня Верховной Рады. Голосование провалили дважды.

Справка Finance.ua:

Кубраков сообщил, изменятся ли цены на топливо с возвращением акцизов.

Обозреватель По материалам:

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