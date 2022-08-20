Бензин, дизель и автогаз: динамика цен за месяц — Finance.ua
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Бензин, дизель и автогаз: динамика цен за месяц

Энергетика
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Государственная служба статистики зафиксировала снижение цен на топливо в июле 2022 года. Больше всего подешевел автогаз.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, в июле по сравнению с июнем 2022 г. бензин А-92 подешевел на 2,6% до 49,1 гривны за литр, бензин А-95 на 2,1% до 50,6 гривны за литр, дизельное топливо — на 2,0% до 55,4 гривны за литр.
При этом сжиженный газ для автомобилей подешевел на 18,9% до 33,5 гривны за литр.
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Напомним, Министерство инфраструктуры инициировало частичный возврат ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100 евро/1000 литров. До войны ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 евро соответственно. Кабинет Министров уже подал соответствующий законопроект в Раду.
По расчетам Мининфраструктуры, возврат акциза на топливо не повлияет на цену дизеля на АЗС. В то же время бензин может подорожать в случае, если Рада поддержит законопроект Кабмина.
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По материалам:
РБК-Україна
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