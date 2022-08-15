Мировые цены на бензин просели: эксперт спрогнозировал цены на топливо в Украине — Finance.ua

Мировые цены на бензин просели: эксперт спрогнозировал цены на топливо в Украине Сегодня 13:34 — Энергетика

Мировые цены на бензин просели: эксперт спрогнозировал цены на топливо в Украине

Возврат акциза на топливо на уровне 100 евро за тысячу литров, предложенный депутатами парламента, не повлияет на цены бензина, дизельного топлива и автогаза.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Он отметил, что ставка 100 евро за 1000 литров, как предлагают депутаты, это ощутимо меньше, чем раньше (в среднем 135 евро).

«То есть правительство решило начинать с мягкого варианта. В гривне акциз на все марки топлива составит 4 грн/л (с НДС). Это 8% от розничной цены на бензин и ДТ и чуть больше 10% от цены на автогаз», — отметил он.

Куюн подсчитал, что благодаря возвращению акциза бюджет может рассчитывать на дополнительные 3,39 млрд грн в месяц.

«Подорожания бензина и дизтоплива не будет! Мировые цены за последнее время ощутимо просели, это создает потенциал для снижения цен в Украине на 3-4 грн/л. Акциз перекроет это снижение, в результате чего цены стабилизируются у текущих отметок: бензин А-95 — 50-52 грн/л, дизтопливо — 51-53 грн/л», — считает он.

Руководитель группы «А-95» добавил, что также стабилизируется на текущих значениях и цена сжиженного газа — на уровне 27-28 грн/л.

«Ценовая пропорция газ-бензин будет составлять около 60%, то есть эффективность использования автогаза полностью сохраняется. При этом, как свидетельствуют расчеты, бюджетные поступления от сжиженного газа несколько превысят поступления от бензина», — написал эксперт.

УНІАН По материалам:

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