В JPMorgan заявляют, что технологии ИИ начинают приносить доход — Finance.ua
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В JPMorgan заявляют, что технологии ИИ начинают приносить доход

Технологии&Авто
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В JPMorgan заявляют, что технологии ИИ начинают приносить доход
В JPMorgan заявляют, что технологии ИИ начинают приносить доход
Один из крупнейших мировых финансовых холдингов JPMorgan Chase заявил, что инструменты искусственного интеллекта начинают приносить доход.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам главной специалистки банка по данным и аналитике Терезы Хайтсенретер, ИИ в дополнение к эффективности и потенциальному избеганию расходов начинает приносить прибыль, и это действительно вдохновляет.
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В последние месяцы крупнейшие банки мира все больше экспериментируют с ИИ, прислушиваясь к обещанию, что это поможет им повысить производительность персонала и сократить расходы.
У JPMorgan есть тысячи открытых вакансий, связанных с ИИ, и главный исполнительный директор Джейми Даймон сказал, что эта технология в конечном итоге позволит работодателям сократить рабочую неделю всего до 3,5 дней.
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Кроме того, банк видит «огромный потенциал» в использовании генеративного ИИ для безопасного обслуживания клиентов.
JPMorgan использует искусственный интеллект, чтобы усилить работу, выполняемую людьми, а не рассматривать его как способ заменить их, сказала Хейтсенретер. По ее словам, банк может продолжать развиваться с помощью ИИ, не обязательно увеличивая количество персонала для поддержания такого роста. Однако он сосредоточен на привлечении талантов во всем мире.
По материалам:
Економічна Правда
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