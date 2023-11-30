Amazon представил чат-бот на основе ИИ — Q: что он умеет 30.11.2023, 00:19 — Технологии&Авто

Amazon представил чат-бот на основе ИИ — Q: что он умеет

Компания Amazon представила чат-бот на основе искусственного интеллекта — Q.

Об этом пишет TechCrunch.

Разработка доступна в предыдущей версии. В этот период его функции можно использовать бесплатно, позже он будет стоить $20 или $25 за человека в год в зависимости от тарифа.

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Q предназначен для решения бизнес-задач: его можно подключить к корпоративным приложениям типа Gmail, Slack, Google Диск, Microsoft 365 и Atlassian (Jira, Trello, Confluence) или внутренним базам компании. С приложений чат-бот собирает данные, чтобы «вникнуть в бизнес».

В базовом тарифе за $20 чат-бот умеет обобщать, искать и создавать контент — может написать черновик письма, сделать выжимку или придумать план для совещания. Он умеет выполнять действия от имени пользователя с помощью настраиваемых плагинов: например, можно попросить его обобщить данные, а затем на основе этой информации создать задачу в Jira.

Перед выполнением задания Q будет уточнять, правильно ли он все сделал. Также ему можно будет задавать вопросы, связанные с работой — например, о внутренних рекомендациях. Q найдет их в базе и укажет источник, откуда он взял информацию.

В тарифе за $25 можно задавать вопросы по работе с Amazon Web Services (AWS) и узнать о рекомендациях и возможностях облачного сервиса.

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Также чат-бот сможет исправлять и оптимизировать код: для этого нужно подключить его к среде разработки. Он проанализирует уже написанный код и сможет найти в нем ошибки, преобразовать его, написать новый или рассказать, какой код и в каком сервисе использует компания. Эта функция пригодится разработчикам, которые только начинают работать и еще не знают всех тонкостей. Кроме того, чат-бот может находить неполадки в сетевом подключении и предлагать исправления.

Доступ к чат-боту можно получить через приложение или в сервисе, куда его встроили. Amazon собирается встроить его в сервис бизнес-аналитики QuickSight и программы для работников своих колл-центров.

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