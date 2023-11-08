Amazon формирует команду для обучения новой ШИ-модели Olympus в попытке догнать OpenAI — Finance.ua
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Amazon формирует команду для обучения новой ШИ-модели Olympus в попытке догнать OpenAI

Технологии&Авто
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Amazon формирует команду для обучения новой ШИ-модели Olympus в попытке догнать OpenAI
Amazon формирует команду для обучения новой ШИ-модели Olympus в попытке догнать OpenAI
Компания Amazon инвестирует миллионы в обучение большой языковой модели (LLM) под кодовым названием Olympus, чтобы конкурировать с OpenAI и Alphabet. Ожидается, что компания объявит о новой ШИ-модели уже в декабре.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.
По словам источников, Olympus имеет 2 трлн параметров, что может сделать ее одной из самых крупных обучающихся моделей. Сообщается, что GPT-4 от OpenAI, одна из самых лучших доступных моделей, имеет 1 трлн параметров.
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Команду возглавляет Рохит Прасад, бывший глава Alexa, теперь подчиняющийся непосредственно генеральному директору Энди Ясси. Будучи главным научным сотрудником отдела общего искусственного интеллекта (II) в Amazon, Прасад объединил исследователей, работавших над Alexa, и научную группу Amazon для работы над моделями.
Amazon уже наладил партнерские отношения со стартапами, занимающимися моделями искусственного интеллекта, такими как Anthropic и AI21 Labs, предлагая их пользователям Amazon Web Services (AWS).
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По словам источников, Amazon считает, что наличие собственных моделей может сделать ее предложения более привлекательными на AWS, где корпоративные клиенты хотят получить доступ к самым эффективным моделям.
По данным The Information, ожидается, что будущая модель Olympus не только улучшит платформу онлайн-торговли Amazon, но и расширит возможности голосового помощника Alexa на таких устройствах, как Echo, и поддержит подразделение Amazon Web Services.
Отмечается, что Olympus, о которой AWS может объявить уже в декабре, превзойдет ШИ-модель Titan, которую компания сейчас предлагает облачным клиентам. В предыдущем отчете AWS отложила запуск Titan в прошлом году из-за его более низкой производительности по сравнению с технологией языковой модели, лежащей в основе ChatGPT OpenAI.
По материалам:
Forbes.ua
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