Amazon формирует команду для обучения новой ШИ-модели Olympus в попытке догнать OpenAI — Finance.ua

Amazon формирует команду для обучения новой ШИ-модели Olympus в попытке догнать OpenAI Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

Amazon формирует команду для обучения новой ШИ-модели Olympus в попытке догнать OpenAI

Компания Amazon инвестирует миллионы в обучение большой языковой модели (LLM) под кодовым названием Olympus, чтобы конкурировать с OpenAI и Alphabet. Ожидается, что компания объявит о новой ШИ-модели уже в декабре.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

По словам источников, Olympus имеет 2 трлн параметров, что может сделать ее одной из самых крупных обучающихся моделей. Сообщается, что GPT-4 от OpenAI, одна из самых лучших доступных моделей, имеет 1 трлн параметров.

Читайте также OpenAI подсчитала, что у ChatGPT 100 млн пользователей в неделю

Команду возглавляет Рохит Прасад, бывший глава Alexa, теперь подчиняющийся непосредственно генеральному директору Энди Ясси. Будучи главным научным сотрудником отдела общего искусственного интеллекта (II) в Amazon, Прасад объединил исследователей, работавших над Alexa, и научную группу Amazon для работы над моделями.

Amazon уже наладил партнерские отношения со стартапами, занимающимися моделями искусственного интеллекта, такими как Anthropic и AI21 Labs, предлагая их пользователям Amazon Web Services (AWS).

По словам источников, Amazon считает, что наличие собственных моделей может сделать ее предложения более привлекательными на AWS, где корпоративные клиенты хотят получить доступ к самым эффективным моделям.

По данным The Information, ожидается, что будущая модель Olympus не только улучшит платформу онлайн-торговли Amazon, но и расширит возможности голосового помощника Alexa на таких устройствах, как Echo, и поддержит подразделение Amazon Web Services.

Отмечается, что Olympus, о которой AWS может объявить уже в декабре, превзойдет ШИ-модель Titan, которую компания сейчас предлагает облачным клиентам. В предыдущем отчете AWS отложила запуск Titan в прошлом году из-за его более низкой производительности по сравнению с технологией языковой модели, лежащей в основе ChatGPT OpenAI.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.