18 стран подписали соглашение о защите ИИ от мошенничества — Finance.ua

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18 стран подписали соглашение о защите ИИ от мошенничества

Технологии&Авто
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18 стран подписали соглашение о защите ИИ от мошенничества
18 стран подписали соглашение о защите ИИ от мошенничества
США, Великобритания и ряд других стран представили первое международное соглашение по защите искусственного интеллекта от мошенников и призвали компании создавать умные машины, безопасные по своей сути.
Об этом сообщает Reuters.
Соглашение представляет собой 20-страничный документ, согласованный 18 странами. В нем говорится, что компании, разрабатывающие и использующие ИИ, должны разрабатывать и внедрять его таким образом, чтобы обезопасить клиентов и широкую общественность от злоупотреблений.

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Отмечается, что соглашение не имеет обязательной силы и содержит преимущественно общие рекомендации, такие как мониторинг систем ИИ по злоупотреблениям, защита данных от подделки и проверка поставщиков программного обеспечения.
Однако директор Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США Джен Истерли отметила, что важно, что так многие страны поддержали идею о том, что системы ИИ должны ставить безопасность на первое место.
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Помимо Соединенных Штатов и Великобритании, 18 стран, подписавших новые руководящие принципы, включают Германию, Италию, Чехию, Эстонию, Польшу, Австралию, Чили, Израиль, Нигерию и Сингапур.
Также в документе рассматриваются вопросы, как уберечь технологию ИИ от кражи хакерами, и содержатся рекомендации, например, выпускать модели только после соответствующего тестирования безопасности.
Однако новое соглашение не касается острых вопросов относительно надлежащего использования ИИ или способов сбора данных, питающих эти модели.
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По материалам:
Українська правда
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