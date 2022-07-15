В JPMorgan рассказали о признаках потенциального снижения цены Bitcoin — Finance.ua

В JPMorgan рассказали о признаках потенциального снижения цены Bitcoin Сегодня 06:32 — Финтех и Карты

В JPMorgan рассказали о признаках потенциального снижения цены Bitcoin

За июнь себестоимость производства Bitcoin снизилась с ~$24 000 до ~$13 000, что может стать негативным фактором для ценообразования цифрового золота.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов JPMorgan.

Стратеги банка отметили, что падение стоимости добычи первой криптовалюты по большей части связано с сокращением потребления электроэнергии. Это происходит на фоне развертывания майнерами более эффективных установок взамен отключаемого устаревшего оборудования.

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Однако, по мнению аналитиков JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу, происходящее может стать препятствием для роста цены криптовалюты.

«Хотя это явно помогает майнерам получать прибыль и потенциально снижает давление в сторону продажи биткоин-резервов для повышения ликвидности или уменьшения кредитной нагрузки, уменьшение себестоимости можно рассматривать как негатив для будущей цены BTC. Некоторыми участниками рынка стоимость производства воспринимается как нижняя граница ценового диапазона актива в медвежьей фазе», — заявили эксперты.

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Forklog По материалам:

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