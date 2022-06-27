В JPMorgan допустили сохранение давления майнеров на цену Bitcoin — Finance.ua

В JPMorgan допустили сохранение давления майнеров на цену Bitcoin Сегодня 14:22 — Финтех и Карты

В JPMorgan допустили сохранение давления майнеров на цену Bitcoin

Нуждающиеся в ликвидности майнинговые компании в третьем квартале способны и дальше оказывать понижательное давление на котировки первой криптовалюты. К такому выводу пришел стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу, пишет Bloomberg

По расчетам эксперта, на долю публичных майнинговых компаний приходится порядка 20% хешрейта. Многие из них продавали Bitcoin для покрытия операционных расходов и обслуживания займов. Ввиду более ограниченного доступа к капиталу на подобные шаги пошли также и частные майнеры, допустил стратег.

«Разгрузка продолжится и в третьем квартале, если рентабельность добычи не улучшится. Это уже проявилось в мае и июне. Существует риск, что процесс продолжится», — написал он.

Согласно Панигирцоглу, себестоимость добычи 1 BTC c $18000-$20000 в начале года опустилась до июньских ~$15000 благодаря введению в строй более энергоэффективного оборудования.

Напомним, аналитики Arcane Research подсчитали, что денежный поток от добычи Bitcoin сократился на 80% по сравнению с пиком в ноябре 2021 года — до уровней двухлетней давности. В частности, устаревшие Antminer S9 уже работают в убыток.

По данным экспертов, в мае публичные майнинговые компании впервые продали все добытые за месяц Bitcoin. Обычно доля реализуемых монет составляла от 25% до 40%.

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Forklog По материалам:

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