В JPMorgan допустили сохранение давления майнеров на цену Bitcoin — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В JPMorgan допустили сохранение давления майнеров на цену Bitcoin

Финтех и Карты
83
В JPMorgan допустили сохранение давления майнеров на цену Bitcoin
В JPMorgan допустили сохранение давления майнеров на цену Bitcoin
Нуждающиеся в ликвидности майнинговые компании в третьем квартале способны и дальше оказывать понижательное давление на котировки первой криптовалюты. К такому выводу пришел стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу, пишет Bloomberg.
По расчетам эксперта, на долю публичных майнинговых компаний приходится порядка 20% хешрейта. Многие из них продавали Bitcoin для покрытия операционных расходов и обслуживания займов. Ввиду более ограниченного доступа к капиталу на подобные шаги пошли также и частные майнеры, допустил стратег.
Читайте также
«Разгрузка продолжится и в третьем квартале, если рентабельность добычи не улучшится. Это уже проявилось в мае и июне. Существует риск, что процесс продолжится», — написал он.
Согласно Панигирцоглу, себестоимость добычи 1 BTC c $18000-$20000 в начале года опустилась до июньских ~$15000 благодаря введению в строй более энергоэффективного оборудования.

Криптовалюта Cardano: путь ADA

Напомним, аналитики Arcane Research подсчитали, что денежный поток от добычи Bitcoin сократился на 80% по сравнению с пиком в ноябре 2021 года — до уровней двухлетней давности. В частности, устаревшие Antminer S9 уже работают в убыток.
По данным экспертов, в мае публичные майнинговые компании впервые продали все добытые за месяц Bitcoin. Обычно доля реализуемых монет составляла от 25% до 40%.
Если вы тоже хотите работать с криптовалютами, обратите внимание на сервис Nexo. Он предлагает мгновенные кредитные линии для криптовалюты с эффективными налогами, высокодоходный пакет программ «Заработок на криптовалюте», а также первоклассную многоуровневую страховку.

Узнать подробнее

По материалам:
Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.