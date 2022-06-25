Bitcoin — ведущий индикатор для фондового рынка, — инвестор из США Сегодня 06:00 — Финтех и Карты

Bitcoin — ведущий индикатор для фондового рынка, — инвестор из США

Глава фонда немецких рынков, развивающихся в Америке и основатель компании LLP Mobius Capital Partners Марк Мобиус считает, что Bitcoin имеет важное значение для инвесторов, торгующих на фондовых рынках.

Марк Мобиус, проработавший в течение 30 лет во Franklin Templeton Investments, считает, что Bitcoin — это важный индикатор для рынка. Он называет самую известную криптовалюту мира показателем настроений инвесторов.

Роль Bitcoin для инвесторов

По мнению эксперта, если падает биткойн, то на следующий день аналогичную динамику показывает индекс Dow Jones. Мобиус добавил, что это свидетельствует о том, что Bitcoin — ведущий индикатор.

Лишь когда институциональные и индивидуальные инвесторы по-настоящему признают свое поражение и прекращают вкладывать больше денег в рынок из-за потерь, то настроения достигнут дна.

Кроме того, на фоне опасений по поводу глобальных рисков рецессии смели миллиарды долларов рыночной капитализации Bitcoin. Цифровая монета потеряла примерно 70% своего пика, когда цена колебалась на уровне 20 тысяч долларов. Этот спад произошел параллельно с погружением в медвежий рынок мирового индекса акций MSCI. К тому же инвесторов беспокоят еще несколько факторов:

влияние повышения процентных ставок в большинстве стран,

нарушение цепей снабжения в Китае и Европе.

Пока криптоинвесторы, которые вкладывают в Bitcoin, «все еще говорят о приобретении монеты на спаде — это значит, что есть надежда». По словам Мобиуса, это свидетельствует о том, что «мы еще не достигли дна медвежьего рынка».

Инвестор также добавил, что считает нужным держать определенную сумму в наличных деньгах и может разместить их в индийские акции в следующих секторах:

строительные материалы,

программное обеспечение,

медицинские исследования.

Самостоятельно разобраться с криптовалютами довольно сложно, однако есть сервисы, которые помогут войти в мир крипты. Так, на CoinSmart вы можете легко покупать, продавать и узнавать главные новости о крипторынках прямо со своего ПК или смартфона.

Телеканал 24 По материалам:

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