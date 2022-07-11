В Израиле выпустят нестандартный электрокар-трансформер по цене от 12 500 евро (видео) — Finance.ua

В Израиле выпустят нестандартный электрокар-трансформер по цене от 12 500 евро (видео) Сегодня 02:28 — Технологии&Авто

В Израиле выпустят нестандартный электрокар-трансформер по цене от 12 500 евро (видео)

Стартап City Transformer готовит к производству первый израильский электромобиль CT-1. В 2024 году необычная модель должна поступить в продажу, а поможет наладить ее выпуск французская компания Segula Technologies. Подробности авто раскрыты на официальном сайте автопроизводителя.

CT-1 — компактный 2,2-метровый электрокар для города. Это двухместная капсула на колесах с дверями, как у Lamborghini. У автомобиля есть очень нестандартная «фишка» — он способен менять ширину.

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Колеса City Transformer CT-1 выполнены раздвижными. В обычном режиме авто достигает 1480 мм в ширину, однако при парковке или потребности протиснуться в узкое место колеса втягиваются в кузов, и ширина уменьшается до 1000 мм.

В салоне пассажир сидит за водителем, как в мотоцикле. Оснащение включает кондиционер, систему стабилизации и подушки безопасности.

Израильский электромобиль CT-1 весит всего 590 кг. В обычном состоянии он может развить 90 км/ч, а в «узком» режиме — 45 км/ч. Запас хода составляет 180 км.

Стоимость электрокара составляет 16 тыс. евро, но при предварительном заказе ее снизят до 12 500 евро. Авто обещает быть простым в производстве, ведь его конструкция насчитывает всего 1500 деталей тогда, как большинство современных авто состоят из 10 тыс. запчастей.

Фокус По материалам:

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