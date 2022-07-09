Bloomberg опубликовал рейтинг лучших электромобилей — Finance.ua

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Bloomberg опубликовал рейтинг лучших электромобилей

Технологии&Авто
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Bloomberg опубликовал рейтинг лучших электромобилей
Bloomberg опубликовал рейтинг лучших электромобилей
Панель рейтингов электромобилей Bloomberg Green — рейтинг электромобилей, которые сейчас доступны в США. Он создан агентством Bloomberg по специальной методологии, предусматривающей присвоение каждому электромобилю специального «зеленого» рейтинга.
Соответствующий рейтинг появился на официальном сайте Bloomberg.
Так, экологический рейтинг для каждого автомобиля рассчитывается по специальной формуле: (диапазон ÷ снаряженная масса) + размер батареи по шкале от 0 до 100 (100 — самый высокий/самый лучший рейтинг).
В рейтинге Bloomberg Green самым «зеленым» автомобилем стала Lucid Air — она набрала 71,1 балла. Далее следует Tesla Model 3 (66,7) в комплектациях Long Range и Performance. Замыкает «тройку» лидеров Tesla Model S (61, 2).
Топ-10 «зеленых» моделей по версии Bloomberg:
Фото: Bloomberg
Фото: Bloomberg

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По материалам:
ТСН
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