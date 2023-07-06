В июне приобрели максимальное количество подержанных авто за 11 последних месяцев — Finance.ua
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В июне приобрели максимальное количество подержанных авто за 11 последних месяцев

Личные финансы
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В июне приобрели максимальное количество подержанных авто за 11 последних месяцев
В июне приобрели максимальное количество подержанных авто за 11 последних месяцев
В июне украинцы приобрели 102,4 тыс. подержанных автомобилей. Это на 30,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года, в последний месяц действия так называемого «нулевого» растаможивания и на 0,7% больше, чем в мае-2023. Такой показатель оказался максимальным за последние 11 месяцев — с июля 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные экспертов Института исследований авторынка.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Большинство автомобилей с пробегом приобрели на внутреннем рынке. Доля внутренних перепродаж составила 82,3% от общего количества сделок купли-продажи подержанных авто (84,3 тыс.).
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Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила 17,7% (18,1 тыс.), что оказалось максимальным показателем с декабря-2022.

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в июне украинцы заключили 84,3 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 40,9% больше июня 2022 года. Тогда большинство подержанных авто на рынке привозили из-за границы из-за действия так называемого «нулевого» растаможивания, после отмены которого рынок перераспределился в пользу внутренних перепродаж. Если же сравнивать с предыдущим месяцем, маем-2023, продажи оказались на 0,9% меньше.
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Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: 13,3 тысячи. Вместе с Киевской областью, занявшей третье место в рейтинге с показателем 8,4 тысячи регистраций, они составляют 21,2% от общего количества проданных внутри страны подержанных машин в течение июня.
В топ-5 самых активных регионов по внутренним перепродажам б/у авто традиционно вошли также Днепропетровская (2 место, 9,4 тыс.), Львовская (4 место, 8 тыс.) и Одесская (5 место, 7,4 тыс.) области.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Наименьшее количество соглашений было заключено в регионах, территории которых временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: в Херсонской (305 сделок), Луганской (566 сделок) и Донецкой (1 135 сделок) областях. Также в топ-5 областей с наименьшим количеством продаж подержанных авто вошли Николаевская (2,1 тыс. сделок) и Черниговская (2,2 тыс. сделок) области.

Импорт б/у легковушек

Из-за границы в июне 2023 года привезли 18,1 тыс. подержанных авто. Такой показатель на 79,2% меньше, чем в июне-2022, когда еще действовало так называемое «нулевое» растаможивание, и на 8,7% больше, чем в мае-2023.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Как и в прошлом месяце, наиболее активно регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (2,4 тыс. шт.), в Киеве (1,6 тыс. шт.) и Винницкой (1,4 тыс. шт.) области.
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Также в самые активные регионы в мае вошли Киевская (1,2 тыс.) и Ровенская (1,1 тыс.) области.
Меньше всего «свежепригнанных» авто поставили на учет в Херсонской (30 шт.), Донецкой (78 шт.), Луганской (158 шт.), Николаевской (207 шт.) и Запорожской (261 шт.) областях.
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По материалам:
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