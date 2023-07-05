ТОП-12 самых популярных автомобильных брендов в Украине — Finance.ua

ТОП-12 самых популярных автомобильных брендов в Украине
Итоги первого месяца лета показывают, что украинский рынок новых авто вышел на постоянный уровень после значительной «вспышки» весной (напомним, в марте дилеры продали на 1,5 тысячи единиц больше новой техники, чем в феврале, а апрель и май превысили отметку 5 тысяч легковушек в месяц). В июне же общее количество новых авто, переданных владельцам в Украине, превысило 5,6 тысячи (вместе с техникой, заказанной для переоборудования государственными учреждениями).
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Почти неизменным остается и список фаворитов: по данным «АвтоКонсалтинга», наибольшее количество новых автомобилей продали украинские дилеры марки Toyota, которых все еще преследуют представители Renault и Volkswagen. Тем временем спрос на новые Hyundai несколько уменьшился, и это открыло дорогу дилерам Skoda и BMW, которые совместными усилиями «выбили» корейский бренд из пятерки самых популярных.
12 самых популярных брендов Украины по итогам продаж новых авто в июне 2023 года:
- 1. Toyota: 989 новых авто;
- 2. Renault: 606 новых авто;
- 3. Volkswagen: 578 новых авто;
- 4. Skoda: 404 новых авто;
- 5. BMW: 351 новое авто;
- 6. Hyundai: 318 новых авто;
- 7. Mazda: 244 новых авто;
- 8. Honda: 236 новых авто;
- 9. Mercedes-Benz: 231 новое авто;
- 10. Lexus: 193 новых авто;
- 11. Suzuki: 183 новых авто;
- 12. Audi: 168 новых авто.
Стоит отметить, что наибольшего прогресса по итогам июня достигли подшефные бренды группы Stellantis, которые, впрочем, в дюжину самых успешных не попали: дилеры Peugeot удвоили продажи против мая (+106%, 140 новых авто и 14 ступенька рейтинга), а салоны Citroen передали новым владельцам на 74% больше обновок (99 машин, 17 позиция).
Худшим июнь оказался для марки Mitsubishi, потерявшей почти половину майских сделок (всего 52 новых авто и 19 результат в перечне). Нельзя исключать, что такой результат связан с длительным ожиданием в салонах японского бренда нового Outlander, — он действительно давно заставляет сторонников бренда поглядывать на альтернативные варианты (например, на близкий конструктивно Nissan X-Trail нового поколения, уже представленный в Украине).
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