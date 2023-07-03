Tesla за квартал отгрузила клиентам рекордное количество автомобилей — Finance.ua

Tesla за квартал отгрузила клиентам рекордное количество автомобилей Сегодня 23:23 — Технологии&Авто

Tesla за квартал отгрузила клиентам рекордное количество автомобилей

Вечером 2 июля Tesla опубликовала отчет об объеме изготовленных и отгруженных авто за второй квартал 2023 года. Крупнейший производитель электромобилей сильно превзошел ожидания аналитиков и отгрузил клиентам рекордное количество автомобилей.

За апрель-июнь Tesla отгрузила клиентам 466 140 электромобилей против 254 695 в прошлом году. Это новый абсолютный рекорд для компании, значительно выше консенсус-прогноза аналитиков с Уолл-стрит — 447 000 единиц. На этот раз даже Troy Teslike, известный своими чрезвычайно точными оценками по продажам Tesla, просчитался.

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Итого за второй квартал Tesla выпустила на всех своих четырех заводах 479 700 автомобилей против 258 580 год назад. И это тоже новый рекорд. При сохранении нынешних темпов у Tesla есть все шансы выйти на объем продаж 1,6−1,8 млн по итогам 2023 года, а это уже можно считать высшей лигой. Для сравнения, в 2022-м BMW суммарно отгрузила 2,4 млн авто, чем обеспечила себе #9 место в глобальном рейтинге крупнейших производителей.

Объем выпущенных и отгруженных авто Tesla в 2 кв. 2023-го

Автомобили Число выпущенных авто, единиц Число доставленных авто клиентам, единиц Доля приобретенных авто в лизинг, % Model S/X 19 489 19 225 8% Model 3/Y 460 211 446 915 5% вместе 479 700 466 140 5%

По-прежнему львиную долю продаж составляют Model 3 и Model Y, которые делят одну платформу — 446 915, или 95,9%. В то же время, их общая доля уменьшилась — в первом квартале на младшие модели приходилось 97,5%. В то же время, продажи премиальных Model S/X выросли почти вдвое — 19 225 против 10 695 в первом квартале 2023 года.

Tesla появилась в 2003 году, а свой первый автомобиль выпустила только в 2008 году. Так вот, Tesla уже выпустила 4 527 588 автомобилей с начала серийного выпуска Model S в 2012 году.

Динамика производства автомобилей Tesla с 2008 года. График: @ICannot_Enough

Полный финансовый отчет за второй квартал Tesla опубликует 19 апреля, но с третьего квартала 2019 года Tesla стабильно остается прибыльной и с тех пор из квартала в квартал радует инвесторов новыми рекордами дохода и чистой прибыли.

На сегодняшний день у Tesla есть четыре автомобильных завода, которые вместе могут производить почти два миллиона машин в год — в 1,6 раза больше, чем в начале 2022 года, и компания уже готовится к строительству следующей гигафабрики. В марте Маск подтвердил строительство шестой Gigafactory в Мексике, которая, по предварительным данным, будет стоить около $10 млрд.

Для сравнения, завод Giga Berlin-Brandenburg обошелся в $5,5 млрд. В то же время, Илон Маск и Tesla готовится к выпуску футуристического бронепикапа Cybertruck, который должен выйти в конце года после многочисленных задержек. В конце 2022 года сообщалось, что Tesla имеет более 1,5 млн заказов на Cybertruck, а Илон Маск в мае хвастался, что Tesla обеспечена заказами на три с лишним года. Остается лишь догадываться, какая часть этих заказов в конечном итоге превратится в реальные продажи.

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