Tesla за квартал отгрузила клиентам рекордное количество автомобилей — Finance.ua

Tesla за квартал отгрузила клиентам рекордное количество автомобилей
Вечером 2 июля Tesla опубликовала отчет об объеме изготовленных и отгруженных авто за второй квартал 2023 года. Крупнейший производитель электромобилей сильно превзошел ожидания аналитиков и отгрузил клиентам рекордное количество автомобилей.
За апрель-июнь Tesla отгрузила клиентам 466 140 электромобилей против 254 695 в прошлом году. Это новый абсолютный рекорд для компании, значительно выше консенсус-прогноза аналитиков с Уолл-стрит — 447 000 единиц. На этот раз даже Troy Teslike, известный своими чрезвычайно точными оценками по продажам Tesla, просчитался.
Итого за второй квартал Tesla выпустила на всех своих четырех заводах 479 700 автомобилей против 258 580 год назад. И это тоже новый рекорд. При сохранении нынешних темпов у Tesla есть все шансы выйти на объем продаж 1,6−1,8 млн по итогам 2023 года, а это уже можно считать высшей лигой. Для сравнения, в 2022-м BMW суммарно отгрузила 2,4 млн авто, чем обеспечила себе #9 место в глобальном рейтинге крупнейших производителей.
Объем выпущенных и отгруженных авто Tesla в 2 кв. 2023-го
|Автомобили
|Число выпущенных авто, единиц
|Число доставленных авто клиентам, единиц
|Доля приобретенных авто в лизинг, %
|Model S/X
|19 489
|19 225
|8%
|Model 3/Y
|460 211
|446 915
|5%
|вместе
|479 700
|466 140
|5%
По-прежнему львиную долю продаж составляют Model 3 и Model Y, которые делят одну платформу — 446 915, или 95,9%. В то же время, их общая доля уменьшилась — в первом квартале на младшие модели приходилось 97,5%. В то же время, продажи премиальных Model S/X выросли почти вдвое — 19 225 против 10 695 в первом квартале 2023 года.
Tesla появилась в 2003 году, а свой первый автомобиль выпустила только в 2008 году. Так вот, Tesla уже выпустила 4 527 588 автомобилей с начала серийного выпуска Model S в 2012 году.
Полный финансовый отчет за второй квартал Tesla опубликует 19 апреля, но с третьего квартала 2019 года Tesla стабильно остается прибыльной и с тех пор из квартала в квартал радует инвесторов новыми рекордами дохода и чистой прибыли.
На сегодняшний день у Tesla есть четыре автомобильных завода, которые вместе могут производить почти два миллиона машин в год — в 1,6 раза больше, чем в начале 2022 года, и компания уже готовится к строительству следующей гигафабрики. В марте Маск подтвердил строительство шестой Gigafactory в Мексике, которая, по предварительным данным, будет стоить около $10 млрд.
Для сравнения, завод Giga Berlin-Brandenburg обошелся в $5,5 млрд. В то же время, Илон Маск и Tesla готовится к выпуску футуристического бронепикапа Cybertruck, который должен выйти в конце года после многочисленных задержек. В конце 2022 года сообщалось, что Tesla имеет более 1,5 млн заказов на Cybertruck, а Илон Маск в мае хвастался, что Tesla обеспечена заказами на три с лишним года. Остается лишь догадываться, какая часть этих заказов в конечном итоге превратится в реальные продажи.
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