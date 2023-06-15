Рекордный рост акций: компания Tesla подорожала более чем на 200 млрд долларов — Finance.ua

Рекордный рост акций: компания Tesla подорожала более чем на 200 млрд долларов Сегодня 11:14 — Фондовый рынок

Рекордный рост акций: компания Tesla подорожала более чем на 200 млрд долларов

Акции компании Tesla, возглавляемой Илон Маском, росли 13 дней подряд, что стало самой длинной серией роста в истории. В результате американский автопроизводитель прибавил к своей стоимости более 200 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе этой серии акции Tesla выросли более чем на 40%, что повысило ее рыночную стоимость примерно до 814 млрд долларов.

Прирост рыночной капитализации составил почти 240 млрд. Это больше, чем полная стоимость японской компании Toyota, которая является вторым по стоимости автопроизводителем по всему миру.

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Отмечается, что акции стали расти после принятия американскими автопроизводителями Ford и General Motors системы зарядки Tesla. Это фактически ставит 60% рынка электромобилей в США в соответствие со стандартом зарядки в Северной Америке (NACS), который использует Tesla.

Благодаря этой серии акций соотношение цены и прибыли компании значительно превосходит других автопроизводителей.

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