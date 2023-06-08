Акции Tesla достигли семимесячного максимума, демонстрируя самое продолжительное ралли с января 2021 года — Finance.ua

Акции Tesla достигли семимесячного максимума, демонстрируя самое продолжительное ралли с января 2021 года Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Акции Tesla достигли семимесячного максимума, демонстрируя самое продолжительное ралли с января 2021 года

Акции Tesla Inc. в среду, 7 июня, подскочили до семимесячного максимума благодаря аппетиту инвесторов к технологическим акциям и положительным новостям для компании.

Об этом пишет Bloomberg.

Бумаги производителя электромобилей выросли на 4,3% до $230,83 на сессии.

Акции Tesla растут девятый день подряд. Это самая длинная серия с января 2021 года, когда акции компании росли 11 дней подряд. Ралли, в частности, вызвано оживлением IT-рынка на фоне спада опасений по поводу рецессии.

Во вторник все седаны Tesla Model 3 получили право на полный налоговый кредит в США согласно новым критериям, установленным Минфином США. Новая квалификация может помочь развеять растущую обеспокоенность по поводу снижения спроса на автомобили Tesla и электромобили в целом.

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Новый CEO Twitter также может помочь успокоить инвесторов, обеспокоенных тем, что гендиректор Tesla Илон Маск уделяет мало внимания компании.

На прошлой неделе Morgan Stanley заявил, что несмотря на ажиотаж с ИИ, Tesla остается автомобильной компанией и в течение следующих 12 месяцев на рынках акций будут доминировать спрос и предложение электромобилей.

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