Электромобилям Ford разрешили заряжаться от Tesla Supercharger — Finance.ua

Электромобилям Ford разрешили заряжаться от Tesla Supercharger 06.06.2023, 01:41 — Технологии&Авто

Электромобилям Ford разрешили заряжаться от Tesla Supercharger

Ford Motor и Tesla заключили соглашение, выгоду от которого будут иметь не только сами компании, но и владельцы электромобилей Ford. В частности, последние получат доступ к более чем 12 000 терминалам Tesla Supercharger, установленным на территории Северной Америки. В то время как Tesla сможет претендовать на государственные субсидии, предоставляемые компаниям, которые развивают зарядную инфраструктуру для электромобилей.

Подзаряжаться на зарядных станциях Tesla электрические «Фодры» смогут уже со следующего года. Как сообщается, для подключения электромобилей конкурента к Supercharger поколения V3 компания Илона Маска разработала специальный адаптер, совместимый с коннектором стандарта Combined Charging System (CCS). С 2025 года Ford начнет оснащать свои модели разъемом Tesla, поэтому необходимость в переходнике отпадет.

В настоящее время Tesla владеет примерно 60% зарядной инфраструктуры на территории США. Этой весной компания начала оснащать свои станции адаптерами CCS, что позволило использовать их для пополнения батарей автомобилей сторонних производителей. Но Ford стал первым, кто решил перевести свои электромобили на стандарт Tesla.

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Autogeek По материалам:

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