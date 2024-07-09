В июне общая рыночная капитализация крипторынка снизилась — Finance.ua

В июне общая рыночная капитализация крипторынка снизилась Сегодня 04:03 — Криптовалюта

В июне общая рыночная капитализация крипторынка снизилась

В июне общая рыночная капитализация криптовалютного рынка снизилась на 11,4%.

Об этом говорится в отчете Binance Research.

TON вырос на 17,5%, достигнув исторического максимума в $8,24, благодаря успеху программы The Open League и поддержке экосистемы через гранты.

NB оставался относительно устойчивым, достигнув исторического максимума в $720,67, но закрыл месяц со снижением на 18,8%.



BTC упал на 10,9% из-за ожиданий крупномасштабных продаж с Mt. Gox и перемещения BTC правительствами.



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ETH снизился на 10%, несмотря на позитивные новости по одобрению ETF и расследованию SEC по Consensys.

ADA и SOL были волатильны, снизившись на 14% и 16,2% соответственно, хотя SOL показал восстановление в конце месяца благодаря новым ETF и инновациям в экосистеме.



AVAX, SHIB и DOGE значительно снизились на 23%, 27,7% и 34,8% соответственно.



Общий объем заблокированной стоимости (TVL) у DeFi снизился на 8,7% в июне, отражая общий нисходящий тренд на рынке. Среди выдающихся игроков месяца были сети Bitcoin Layer-2 Bsquared и CORE, зафиксировавшие значительные приросты TVL на 332% и 300% соответственно. Кроме того, TON продолжил свою исключительную траекторию роста с месячным приростом TVL на 109%, достигнув нового исторического максимума в $685,9 млн.

В июне рынок NFT испытал продолжительный спад, зафиксировав общий объем продаж в $46 млн, что на 26,2% меньше по сравнению с маем.

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