В июле Украина экспортировала 3 млн тонн агропродукции — это на 12% больше, чем в июне Сегодня 06:39 — Аграрный рынок

В июле Украина экспортировала 3 млн тонн агропродукции — это на 12% больше, чем в июне

В июле 2022 года Украина экспортировала три миллиона тонн агропродукции, что на 12% больше, чем в июне. Поставки происходило по альтернативным путям ввиду блокирования россиянами морских портов.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Так, экспортировали:

1,7 млн тонн зерновых культур: кукурузы (69%), пшеницы (22%), ячменя (9%);

597,2 тысяч тонн масличных культур: семена подсолнечника (61%), рапс (19%), сою (9%);

297,1 тысяч тонн растительных масел: подсолнечника (94%) и соевого (5%) масла;

185,9 тысячи тонн жмыха после отжима растительных масел: подсолнечное (85%), соевое (15%).

Экспорт зерновых культур за месяц увеличился почти на 300 тысяч тонн. Увеличилось количество пшеницы и ячменя на экспорт в связи с уборкой урожая этих культур и увеличением предложения.

«Хотя положительная динамика экспорта наблюдается, однако цены на внутреннем рынке на зерновые культуры продолжают снижаться. На них оказывает давление избыточное предложение как урожая в прошлом году, так и поступление нового урожая при значительно меньших темпах роста экспорта», — говорится в объяснении УКАБ.

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1 августа Украина возобновила экспорт зерна из Одесского порта. Согласно «зерновому соглашению», в целом экспорт украинского зерна будет происходить из трех портов: Одесского, Южного и Черноморского. Так что в УКАБ подчеркивают, что о возвращении к объемам экспорта довоенного времени говорить рано.

Только в случае полноценного функционирования этих трех портов и полной загруженности альтернативных маршрутов можно надеяться на объем экспорта, который был до начала полномасштабного вторжения россии, когда Украина имела возможность экспортировать только зерновых 5-6 млн тонн ежемесячно, говорят эксперты.

А по оценкам Мининфраструктуры, открытие портов будет ежемесячно приносить Украине примерно миллиард долларов.

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