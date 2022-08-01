Сколько будет стоить зерно в 2022 году: прогноз НБУ — Finance.ua
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Сколько будет стоить зерно в 2022 году: прогноз НБУ

Аграрный рынок
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Сколько будет стоить зерно в 2022 году: прогноз НБУ
Сколько будет стоить зерно в 2022 году: прогноз НБУ
Российская агрессия оказала существенное влияние на рынки зерновых из-за ограничения экспортных возможностей и площадей посевов в Украине. В результате мировые цены на пшеницу и кукурузу взлетели на рекордные уровни и несколько скорректировались только с началом сбора нового урожая в странах Северного полушария.
Об этом сообщается в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины (июль 2022 г.).
«Ожидается, что, несмотря на корректировку, они будут оставаться близкими к текущим уровням до конца 2022 года. В следующем году цены на зерновые будут постепенно снижаться при условии, что Украина полноценно возобновит участие на рынке пшеницы и кукурузы», — говорится в отчете.
По прогнозу НБУ, высокая себестоимость выращивания зерновых из-за дорогостоящего топлива и удобрений будет оставаться сдерживающим фактором.
Сколько будет стоить зерно в 2022 году: прогноз НБУ
Согласно прогнозу, цены на пшеницу в 2022 году составят 393,3 долларов за тонну, в 2023 году — 310,3 долларов за тонну, в 2024 году — 272,6 долларов за тонну.
Цены на кукурузу в 2022 году составят 321,1 долларов за тонну, в 2023 году — 259,9 долларов за тонну, в 2024 году — 229,2 долларов за тонну.

Посевная в Украине. Смогут ли украинцы накормить себя и мир

По материалам:
РБК-Україна
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