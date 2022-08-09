В июле рынок труда вырос на 14%: кого и в каких регионах ищут больше всего — Finance.ua

В июле рынок труда вырос на 14%: кого и в каких регионах ищут больше всего
В июле рынок труда на западе Украины достиг 75% показателей прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные сайта по поиску работы Work.ua.
Рынок труда показывает незначительное оживление. За июль количество вакансий выросло на 14%. Примечательно, что в июле прошлого года наблюдался спад по сравнению с июнем.
Топ-5 областей Украины по вакансиям
Лидерами по количеству размещенных вакансий стали Киевская — 10 839, Львовская — 4 950, Днепропетровская — 3 618, Одесская — 2 128 и Ивано-Франковская область — 1 389 вакансий.
Во Львовской и Ивано-Франковской областях количество вакансий в июле 2022 года уже достигло 80% и 76% от количества вакансий в июле 2021 года.
Наибольший прирост предложений работы в июле наблюдался на Днепропетровщине (+25%), в Запорожской (+21%), Николаевской (+21%), Кировоградской (+17%) и Киевской областях (+16%).
Кого в июле искали больше всего
Июльная пятерка лидеров в рейтинге с самым большим количеством вакансий за месяц не изменилась. Вырос только спрос на таких популярных специалистов:
- менеджер по продажам — 3 246 вакансий (+13%);
- продавец-консультант — 2 260 вакансий (+11%);
- бухгалтер — 1628 вакансий (+20%);
- водитель — 1 265 вакансий (+16%);
- повар — 1 149 вакансий (+11%).
Если сравнивать с июнем, то в июле мы наблюдаем наибольший прирост новых вакансий в этих категориях:
- «Юриспруденция» +38%;
- «Образование, наука» +31%;
- «Финансы, банк» +27%;
- «Недвижимость» +25%;
- «Страхование» +22%.
Рост вакансий может свидетельствовать о возобновлении деловой активности в этих сферах бизнеса.
Топ-5 регионов Украины по конкуренции
Война продолжается, и основной тренд на рынке труда не изменился: рынок остается за работодателями. Однако фактор сезонности и миграционные процессы повлияли на общий уровень конкуренции. Во второй месяц лета среднее количество откликов несколько снизилось. В июле этого года конкуренция в четыре раза выше, чем в июле прошлого года.
Самая высокая конкуренция в июле держалась в пяти регионах. Среднее количество откликов на одну вакансию почти вдвое снизилось по сравнению с июнем в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.
Самая низкая конкуренция — менее одного отклика на вакансию в день — наблюдается в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Житомирской и Черкасской областях.
За июль больше всего новых резюме появилось в следующих регионах:
- Киевская область — 32 300;
- Дистанционно — 10 940;
- Днепропетровская область — 9 999;
- Львовская область — 8 441;
- Одесская область — 7 775.
Больше всего новых кандидатов появилось по должностям:
Как сравнить с июлем прошлого года, почти в шесть раз вырос спрос на должности «Обработчик фото», «Администратор салона красоты», «HTML-верстальщик» и в четыре раза — на видеомонтажеров и графических дизайнеров.
Топ-5 должностей с наибольшей конкуренцией в июле и среднее количество откликов на одну вакансию в день:
- обработчик фото — 13;
- администратор салона красоты — 13;
- HTML-верстальщик — 12;
- видеомонтажер — 8;
- графический дизайнер — 7.
Список наименее конкурентных должностей второй месяц подряд возглавляет эндокринолог. Низкая конкуренция также наблюдается по таким вакансиям, как Ruby on Rails программист, врач УЗИ, пилорамщик.
Зарплаты: в регионах незначительный спад показателей
Зарплаты изменились несущественно, но в сторону снижения. С начала лета медиана зарплат в Украине держится на уровне 15 000 грн. Не изменились зарплаты в Киевской области. Падение зарплат на 3-6% наблюдается во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Самая высокая оплата труда традиционно в категориях недвижимости и топ-менеджмента.
Повышение зарплат на уровне 2-6% произошло в июле в категориях «Сельское хозяйство и агробизнес», «Рабочие специальности, производство», «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» и «Сфера обслуживания», «Управление персоналом, HR». Это может быть отчасти связано с туристическим сезоном и сбором урожая.
В топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов, не связанных с ІТ-сферой:
- медиабаер — 57 500 грн;
- телеведущий — 40 000 грн;
- высотник и водитель-международник — по 35 000 грн;
- руководитель отдела продаж — 32 500 грн;
- директор предприятия — 32 250 грн.
Самая низкая оплата труда по вакансиям: уборщик — 7 000 грн, санитар — 6 850 грн.
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