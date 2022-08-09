В июле рынок труда вырос на 14%: кого и в каких регионах ищут больше всего — Finance.ua

В июле рынок труда вырос на 14%: кого и в каких регионах ищут больше всего Сегодня 20:01 — Личные финансы

В июле рынок труда вырос на 14%: кого и в каких регионах ищут больше всего

В июле рынок труда на западе Украины достиг 75% показателей прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные сайта по поиску работы Work.ua.

Рынок труда показывает незначительное оживление. За июль количество вакансий выросло на 14%. Примечательно, что в июле прошлого года наблюдался спад по сравнению с июнем.

Топ-5 областей Украины по вакансиям

Лидерами по количеству размещенных вакансий стали Киевская — 10 839, Львовская — 4 950, Днепропетровская — 3 618, Одесская — 2 128 и Ивано-Франковская область — 1 389 вакансий.

Во Львовской и Ивано-Франковской областях количество вакансий в июле 2022 года уже достигло 80% и 76% от количества вакансий в июле 2021 года.

Инфографика: Work.ua

Наибольший прирост предложений работы в июле наблюдался на Днепропетровщине (+25%), в Запорожской (+21%), Николаевской (+21%), Кировоградской (+17%) и Киевской областях (+16%).

Кого в июле искали больше всего

Июльная пятерка лидеров в рейтинге с самым большим количеством вакансий за месяц не изменилась. Вырос только спрос на таких популярных специалистов:

менеджер по продажам — 3 246 вакансий (+13%);

продавец-консультант — 2 260 вакансий (+11%);

бухгалтер — 1628 вакансий (+20%);

водитель — 1 265 вакансий (+16%);

повар — 1 149 вакансий (+11%).

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Если сравнивать с июнем, то в июле мы наблюдаем наибольший прирост новых вакансий в этих категориях:

«Юриспруденция» +38%;

«Образование, наука» +31%;

«Финансы, банк» +27%;

«Недвижимость» +25%;

«Страхование» +22%.

Рост вакансий может свидетельствовать о возобновлении деловой активности в этих сферах бизнеса.

Топ-5 регионов Украины по конкуренции

Война продолжается, и основной тренд на рынке труда не изменился: рынок остается за работодателями. Однако фактор сезонности и миграционные процессы повлияли на общий уровень конкуренции. Во второй месяц лета среднее количество откликов несколько снизилось. В июле этого года конкуренция в четыре раза выше, чем в июле прошлого года.

Самая высокая конкуренция в июле держалась в пяти регионах. Среднее количество откликов на одну вакансию почти вдвое снизилось по сравнению с июнем в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

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Самая низкая конкуренция — менее одного отклика на вакансию в день — наблюдается в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Житомирской и Черкасской областях.

За июль больше всего новых резюме появилось в следующих регионах:

Киевская область — 32 300;

Дистанционно — 10 940;

Днепропетровская область — 9 999;

Львовская область — 8 441;

Одесская область — 7 775.

Больше всего новых кандидатов появилось по должностям:

Инфографика: Work.ua

Как сравнить с июлем прошлого года, почти в шесть раз вырос спрос на должности «Обработчик фото», «Администратор салона красоты», «HTML-верстальщик» и в четыре раза — на видеомонтажеров и графических дизайнеров.

Топ-5 должностей с наибольшей конкуренцией в июле и среднее количество откликов на одну вакансию в день:

обработчик фото — 13;

администратор салона красоты — 13;

HTML-верстальщик — 12;

видеомонтажер — 8;

графический дизайнер — 7.

Список наименее конкурентных должностей второй месяц подряд возглавляет эндокринолог. Низкая конкуренция также наблюдается по таким вакансиям, как Ruby on Rails программист, врач УЗИ, пилорамщик.

Зарплаты: в регионах незначительный спад показателей

Зарплаты изменились несущественно, но в сторону снижения. С начала лета медиана зарплат в Украине держится на уровне 15 000 грн. Не изменились зарплаты в Киевской области. Падение зарплат на 3-6% наблюдается во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Самая высокая оплата труда традиционно в категориях недвижимости и топ-менеджмента.

Инфографика: Work.ua

Повышение зарплат на уровне 2-6% произошло в июле в категориях «Сельское хозяйство и агробизнес», «Рабочие специальности, производство», «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» и «Сфера обслуживания», «Управление персоналом, HR». Это может быть отчасти связано с туристическим сезоном и сбором урожая.

В топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов, не связанных с ІТ-сферой:

медиабаер — 57 500 грн;

телеведущий — 40 000 грн;

высотник и водитель-международник — по 35 000 грн;

руководитель отдела продаж — 32 500 грн;

директор предприятия — 32 250 грн.

Самая низкая оплата труда по вакансиям: уборщик — 7 000 грн, санитар — 6 850 грн.

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