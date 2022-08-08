Сколько зарабатывают переселенцы и удалось ли им найти работу на новом месте — Finance.ua
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Сколько зарабатывают переселенцы и удалось ли им найти работу на новом месте

Личные финансы
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Сколько зарабатывают переселенцы и удалось ли им найти работу на новом месте
Сколько зарабатывают переселенцы и удалось ли им найти работу на новом месте
Украинцы, которые уезжают из дому из-за войны, часто сталкиваются с необходимостью искать новую работу в другом месте. Так, 9% переселенцев не имеют дохода вовсе, а 35% семей получают доход менее 5 тысяч гривен в месяц.
Об этом говорится в исследовании Международной организации по миграции.
Исследование показало, что около 60% людей, у которых была работа до войны, лишились ее из-за боевых действий.

Сколько зарабатывают переселенцы в Украине

На конец июля доход 35% семей переселенцев не превышает 5 тысяч гривен. Это на 1500 гривен меньше, чем минимальная заработная плата.
  • около 5% переселенцев зарабатывают до 1500 гривен в месяц;
  • 11% — от 1500 до 3 тыс. грн/мес.;
  • 19% — от 3 до 5 тыс. грн/мес.;
  • 12% — от 5 до 7 тыс. грн/мес.;
  • 16% — от 7 до 10 тыс. грн/мес.;
  • 11% — от 10 до 15 тыс. грн/мес.;
  • 6% — от 15 до 20 тыс. грн/мес.;
  • 7% — более 20 тыс. грн/мес.;
  • 9% — не получают дохода вовсе;
  • 6% — затрудняются ответить на вопрос.

В каких сферах чаще всего работают переселенцы

До вынужденного переезда переселенцы работали в следующих областях:
  • торговля,
  • сфера услуг,
  • образование,
  • строительство,
  • тяжелая промышленность,
  • производство.
После эвакуации 28% из всех переселенцев, потерявших работу из-за войны, трудоустроились на новом месте.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
evacuation.city
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