В июле банки не выдали ни одного кредита на жилье: как сейчас работает ипотечный рынок — Finance.ua

В июле банки не выдали ни одного кредита на жилье: как сейчас работает ипотечный рынок Сегодня 11:10 — Кредит&Депозит

В июле банки не выдали ни одного кредита на жилье: как сейчас работает ипотечный рынок

Несмотря на тяжелую войну в Украине все же работает рынок долгосрочного кредитования под залог недвижимости. И даже правительство принимает соответствующие решения по перезапуску программы льготной ипотеки. «Правительственный курьер» проанализировал состояние развития этого важного рынка и его перспективы на ближайшее будущее.

Льготы пока для избранных

Кабинет Министров принял два постановления, регулирующих вопросы льготного ипотечного кредитования. Программу планируется ввести 1 октября 2022 года. Однако воспользоваться льготным кредитом под 3% на 20 лет с первоначальным взносом 20% на покупку жилья смогут всего четыре категории. В частности, военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны; медики; учителя и педагогические работники; ученые.

На сайте Кабмина отмечено, что впоследствии эта программа будет распространена на всех украинцев, чья жилая недвижимость не превышает 52,5 м2 + 21 м2 на каждого члена семьи. Однако кредитная ставка будет составлять не 3%, а 7%. Фактически программа льготной ипотеки не только преследует цель обеспечить граждан жильем, но и способствует перезапуску рынка недвижимости, который существенно замедлился в результате российской агрессии.

«Рынок недвижимости пересекается со многими отраслями экономики, в том числе и с банковской. Надеемся, что благодаря внедрению и функционированию таких программ отечественная экономика будет постепенно оживляться. Какой именно будет программа, покажет время, ведь здесь будет многое зависеть и от возможностей государства как стороны, обеспечивающей компенсацию по процентной ставке, и от внутриэкономической и социальной ситуации, ведь население всегда очень чувствительно реагирует на любые события в условиях войны», — отмечают в Ассоциации украинских банков (АУБ).

А что с ипотечным кредитованием

Опрошенные Нацбанком 30 финучреждений, ипотечный портфель которых составляет 97,3% остатка на конец 2021 года, заявили, что в период с конца февраля по конец июня 2022-го валовая ипотечная задолженность граждан перед ними постепенно сокращалась. Если в феврале клиенты задолжали банкам по ипотеке 26,26, то в июне — 25,17 миллиарда гривен.

«Задолженность уменьшалась в гривнах (с 16,05 млрд в феврале до 15,43 млрд в июне) и в валюте (в эквиваленте: с 10,22 до 9,74 млрд грн). К причинам, обусловившим эту тенденцию, относится прекращение выдачи ипотечных кредитов банками, что влечет за собой и сокращение задолженности по ним. По информации НБУ, с октября 2021 задолженность клиентов перед банками росла, однако с февраля 2022-го ситуация изменилась на противоположную. Так же получилось с неработающими кредитами: в феврале их чистый объем составлял 1,15, а в июне — 1,09 миллиарда гривен», — отмечает заместитель председателя правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева Виктория Тютюнникова.

Какие банки уже начали выдавать ипотечные кредиты, а какие совсем отказались от этого продукта

В АУБ отмечают, что в августе 2022 года регулятор провел анкетирование банков по кредитам, предоставленным физическим лицам на покупку, строительство и реконструкцию недвижимости под залог недвижимости (ипотеку).

С начала года (до 24 февраля) наблюдался постепенный рост в банках ипотечного портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам в гривнах и валюте.

С марта ипотечное кредитование банки остановили полностью. За период март-июль они выдали только два ипотечных кредита (в июне на общую сумму 2,164 миллиона гривен во Львовской и Полтавской областях).

Эксперты прибавляют, что банки постепенно возобновляют выдачу населению ипотечных кредитов.

К примеру, с 29 июля Ощадбанк обновил ипотечные программы и возобновил ипотечное кредитование. Поэтому в настоящее время клиенты этого финучреждения могут воспользоваться программами «Конечно, удобно», «Потребительский кредит под ипотеку» и «Доступная ипотека 7%». Банки, начавшие выдавать ипотечные кредиты, делают это в рамках государственной программы удешевления стоимости ипотечных кредитов «Доступная ипотека 7%», начатой по инициативе Президента и правительства. Это ПриватБанк , Ощадбанк, Укргазбанк.

Состояние ипотечного кредитования в разрезе регионов

В июле 2022 года не было выдано ни одного ипотечного кредита. Однако со второй половины августа в рамках программы «Доступная ипотека под 7%» единичные кредиты выдавал только один банк. К примеру, за вторую неделю сентября по этой программе поступило шесть заявок. Есть желающие приобрести жилье в Киевской области (две заявки), другие рассматривают преимущественно западные регионы. Одна — Днепропетровскую область. По пяти заявкам этот банк выдал кредит.

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Как отмечают в АУБ, по данным Фонда развития предпринимательства, по программе «Доступная ипотека 7%» по объемам выданных кредитов в рамках программы на 12 сентября 2022 года лидеры:

Киевская область (55,99% от общего объема),

Львовская (7,11%),

Харьковская (5,81%),

Волынская (4,39%),

Ровенская (4,28%),

Винницкая (3,43%),

Днепропетровская (2,45%),

Одесская (2,25%),

и Черниговская области (2,19%).

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