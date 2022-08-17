Первый этап программы «Доступная ипотека»: как будет рассчитываться цена кредита — Finance.ua

Первый этап программы «Доступная ипотека»: как будет рассчитываться цена кредита
С октября правительство запускает первый этап программы «Доступная ипотека». Принять участие смогут военнослужащие, сотрудники сектора безопасности и обороны, медики, учителя, педагогические работники и научные сотрудники учреждений государственной и коммунальной форм собственности.
Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба Кабмина.
По ее словам, механизм подачи заявки будет максимально цифровизирован и автоматизирован.
Вся цепь процедур максимально цифровизирована, позволяет автоматически подтягивать необходимые данные о заявителе, быстро взаимодействовать с банками, проверить информацию и полноту данных. Все это сэкономит время и снимет бюрократические преграды", — отметила Свириденко.
Министерство цифровой трансформации Украины сосредоточится на том, чтобы запустить услугу по оформлению льготной ипотеки, прежде всего, в приложении «Дія».
«Мы будем фокусироваться на мобильном приложении „Дія“, ведь почти у 18 млн пользователей оно установлено. Поэтому большое количество людей сможет получить (услугу по оформлению льготной ипотеки. — Ред.). Тем более сейчас много перемещенных лиц», — рассказал Баник.
Он добавил, что в приложении «Дія» оформить ипотеку будет гораздо удобнее, чем на портале.
Кто и как может принять участие в программе
К участию в программе могут приобщиться граждане Украины от 18 до 70 лет, платежеспособные, не имеющие жилья или владеющие недвижимостью менее 52,5 кв. м (дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи) и не находящиеся под санкциями.
Для этого они должны действовать по следующему алгоритму:
- Подать заявку через «Дія» (сейчас такая возможность технически разрабатывается и будет представлена впоследствии).
- Получить ответы банков в «Дія».
- Выбрать жилье, которое планируется приобрести на условиях льготной ипотеки.
- Заключить договоры с банком и договор купли-продажи квартиры.
Второй этап программы «Доступная ипотека» начнется с 2023 года, и в нем смогут принять участие все украинцы, оформив кредит на жилье под 7% годовых.
На стоимость жилья будет влиять региональный аспект
Как отметили в КМУ, программа «Доступная ипотека» будет реализовываться с учетом регионального аспекта. Сумма ипотечного кредита будет зависеть от региона и населённого пункта, в котором участник хочет приобрести квартиру.
«Ипотечная программа гибкая к ценовой политике в разных регионах Украины. Сумма кредита будет зависеть от конкретного города\поселка\села, в котором человек хочет поселиться. Базовой является опосредованная стоимость сооружения квадратного метра жилья, которую определяет Минрегион», — отметила Свириденко.
Цена кредита будет рассчитываться следующим образом:
- от базовой цены «квадрата» увеличивается в 2,5 раза для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова.
- для городов с населением более 300 тыс. человек, а также городов в 15 км от Киева применяем увеличение в 2 раза.
- для городов с населением от 100 до 300 тыс. — в 1,75 раза.
- для других населенных пунктов — опосредованная стоимость в регионе.
«Таким образом рассчитывается оптимальная сумма для того, чтобы иметь возможность приобрести комфортную квартиру по адекватной цене», — добавила министр.
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