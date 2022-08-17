Первый этап программы «Доступная ипотека»: как будет рассчитываться цена кредита — Finance.ua

Первый этап программы «Доступная ипотека»: как будет рассчитываться цена кредита Сегодня 17:00 — Кредит&Депозит

Первый этап программы «Доступная ипотека»: как будет рассчитываться цена кредита

С октября правительство запускает первый этап программы «Доступная ипотека». Принять участие смогут военнослужащие, сотрудники сектора безопасности и обороны, медики, учителя, педагогические работники и научные сотрудники учреждений государственной и коммунальной форм собственности.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба Кабмина.

По ее словам, механизм подачи заявки будет максимально цифровизирован и автоматизирован.

Вся цепь процедур максимально цифровизирована, позволяет автоматически подтягивать необходимые данные о заявителе, быстро взаимодействовать с банками, проверить информацию и полноту данных. Все это сэкономит время и снимет бюрократические преграды", — отметила Свириденко.

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Министерство цифровой трансформации Украины сосредоточится на том, чтобы запустить услугу по оформлению льготной ипотеки, прежде всего, в приложении «Дія».

«Мы будем фокусироваться на мобильном приложении „Дія“, ведь почти у 18 млн пользователей оно установлено. Поэтому большое количество людей сможет получить (услугу по оформлению льготной ипотеки. — Ред.). Тем более сейчас много перемещенных лиц», — рассказал Баник.

Он добавил, что в приложении «Дія» оформить ипотеку будет гораздо удобнее, чем на портале.

Кто и как может принять участие в программе

К участию в программе могут приобщиться граждане Украины от 18 до 70 лет, платежеспособные, не имеющие жилья или владеющие недвижимостью менее 52,5 кв. м (дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи) и не находящиеся под санкциями.

Для этого они должны действовать по следующему алгоритму:

Подать заявку через «Дія» (сейчас такая возможность технически разрабатывается и будет представлена впоследствии).

Получить ответы банков в «Дія».

Выбрать жилье, которое планируется приобрести на условиях льготной ипотеки.

Заключить договоры с банком и договор купли-продажи квартиры.

Второй этап программы «Доступная ипотека» начнется с 2023 года, и в нем смогут принять участие все украинцы, оформив кредит на жилье под 7% годовых.

На стоимость жилья будет влиять региональный аспект

Как отметили в КМУ, программа «Доступная ипотека» будет реализовываться с учетом регионального аспекта. Сумма ипотечного кредита будет зависеть от региона и населённого пункта, в котором участник хочет приобрести квартиру.

«Ипотечная программа гибкая к ценовой политике в разных регионах Украины. Сумма кредита будет зависеть от конкретного города\поселка\села, в котором человек хочет поселиться. Базовой является опосредованная стоимость сооружения квадратного метра жилья, которую определяет Минрегион», — отметила Свириденко.

Цена кредита будет рассчитываться следующим образом:

от базовой цены «квадрата» увеличивается в 2,5 раза для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова.

для городов с населением более 300 тыс. человек, а также городов в 15 км от Киева применяем увеличение в 2 раза.

для городов с населением от 100 до 300 тыс. — в 1,75 раза.

для других населенных пунктов — опосредованная стоимость в регионе.

«Таким образом рассчитывается оптимальная сумма для того, чтобы иметь возможность приобрести комфортную квартиру по адекватной цене», — добавила министр.

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