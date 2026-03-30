Место для вашей рекламы

В Италии за 3 минуты похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса на 9 млн евро (видео)

В ночь на 23 марта в городе Мамьяно-ди-Траверсетоло в Италии из фонда Magnani-Rocca за 3 минуты похитили три шедевра мирового искусства как минимум на 9 млн евро.
Как это произошло

Преступление произошло в здании Fondazione Magnani-Rocca — одной из самых известных частных художественных коллекций Италии. Следствие установило, что вся операция длилась менее трех минут.

Что похитили

Картины Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса. В частности, речь идет о работах «Les Poissons» Ренуара, «Tasse et plat de cerises» Сезанна и «Odalisque sur la terrasse» Матисса.
Видео можно посмотреть по ссылке.

Как действовали

Несколько человек в масках ночью взломали вход и проникли в здание, после чего вынесли картины из зала экспозиции.
Следователи предполагают, что это могло быть так называемое «заказное» похищение для частного коллекционера, ведь такие картины открыто приобрести на рынке искусства практически невозможно.
В фонде Magnani-Rocca хранятся шедевры мирового искусства, в том числе работы Клода Моне, Франсиска Гойи и Питера Пауля Рубенса. Эксперты не исключают, что преступники планировали похитить еще больше картин, однако им помешали системы безопасности.
Место для вашей рекламы
Италия занимает 40 место в мире по уровню жизни населения, опережая Грецию, Турцию и Грузию. Этот рейтинг учитывает экономическое положение, покупательную способность, уровень преступности, здравоохранение и экологию. На сентябрь прошлого года страна приняла почти 167 тысяч украинцев, хотя в последнее время зафиксирован небольшой отток — около 1310 человек покинули Италию.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Италия
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
