В Италии за 3 минуты похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса на 9 млн евро (видео) Сегодня 18:15 — Мир

В ночь на 23 марта в городе Мамьяно-ди-Траверсетоло в Италии из фонда Magnani-Rocca за 3 минуты похитили три шедевра мирового искусства как минимум на 9 млн евро.

Об этом сообщает Rai News

Как это произошло

Преступление произошло в здании Fondazione Magnani-Rocca — одной из самых известных частных художественных коллекций Италии. Следствие установило, что вся операция длилась менее трех минут.

Что похитили

Картины Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса. В частности, речь идет о работах «Les Poissons» Ренуара, «Tasse et plat de cerises» Сезанна и «Odalisque sur la terrasse» Матисса.

Как действовали

Несколько человек в масках ночью взломали вход и проникли в здание, после чего вынесли картины из зала экспозиции.

Следователи предполагают, что это могло быть так называемое «заказное» похищение для частного коллекционера, ведь такие картины открыто приобрести на рынке искусства практически невозможно.

В фонде Magnani-Rocca хранятся шедевры мирового искусства, в том числе работы Клода Моне, Франсиска Гойи и Питера Пауля Рубенса. Эксперты не исключают, что преступники планировали похитить еще больше картин, однако им помешали системы безопасности.

