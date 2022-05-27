В Италии снова предлагают купить дома за 1 евро — Finance.ua

В Италии снова предлагают купить дома за 1 евро

Сегодня 18:30 — Недвижимость

В Италии снова предлагают купить дома за 1 евро

В Италии в результате миграции молодежи в крупные города в небольших населенных пунктах дома можна купить за 1 евро.

Некоторые пожилые итальянцы оставили свои дома местным властям, кроме того, недвижимость очень дешево продают и наследники итальянцев в маленьких населенных пунктах, так как за второй дом нужно платить очень большие налоги.

25 итальянских муниципалитетов делают потенциальным домовладельцам предложение, от которого они не могут отказаться — дом по символической цене в 1 евро. Идея состоит в том, что улучшение и заселение этих домов в ближайшие несколько лет принесет городу больше пользы, чем их продажа по полной цене. Как сообщает The Independent, околоделают потенциальным домовладельцам предложение, от которого они не могут отказаться —Идея состоит в том, что улучшение и заселение этих домов в ближайшие несколько лет принесет городу больше пользы, чем их продажа по полной цене.

«Нам не нужны новостройки и новые надстройки. Стратегия улучшения жилищной среды и восстановления нашей культурной самобытности заключается в возрождении небольших заброшенных центров или реконструкции заброшенных зданий с историей, которая является нашей историей», — говорится в заявлении команды на 1eurohouses.com.

Местные власти в таких областях, как Эмилия-Романья, Абруццо и Кампания, также надеются, что приток новых домовладельцев будет стимулировать экономику, поскольку они покупают местные продукты, нанимают местных строителей, вкладывают деньги в местные места и достопримечательности и даже стимулируют туризм, создавая бутик-отели или B&B.

При этом покупателям такой недвижимости не светит блестящая новая вилла — дома, выбранные для схемы, часто бывают ветхими и требуют серьезных структурных улучшений. Поэтому покупателям придется инвестировать в ремонт, а не приобретать готовый к заселению дом.

Однако в итальянских муниципалитетах стоимость ремонта по-прежнему относительно низка по сравнению с другими странами — в районе 20 000–50 000 евро в зависимости от размера недвижимости.

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