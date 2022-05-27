В Италии снова предлагают купить дома за 1 евро — Finance.ua

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В Италии снова предлагают купить дома за 1 евро

Сегодня 18:30Недвижимость
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В Италии снова предлагают купить дома за 1 евроВ Италии снова предлагают купить дома за 1 евро
В Италии в результате миграции молодежи в крупные города в небольших населенных пунктах дома можна купить за 1 евро.
Некоторые пожилые итальянцы оставили свои дома местным властям, кроме того, недвижимость очень дешево продают и наследники итальянцев в маленьких населенных пунктах, так как за второй дом нужно платить очень большие налоги.
Как сообщает The Independent, около 25 итальянских муниципалитетов делают потенциальным домовладельцам предложение, от которого они не могут отказаться — дом по символической цене в 1 евро. Идея состоит в том, что улучшение и заселение этих домов в ближайшие несколько лет принесет городу больше пользы, чем их продажа по полной цене.
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«Нам не нужны новостройки и новые надстройки. Стратегия улучшения жилищной среды и восстановления нашей культурной самобытности заключается в возрождении небольших заброшенных центров или реконструкции заброшенных зданий с историей, которая является нашей историей», — говорится в заявлении команды на 1eurohouses.com.
Местные власти в таких областях, как Эмилия-Романья, Абруццо и Кампания, также надеются, что приток новых домовладельцев будет стимулировать экономику, поскольку они покупают местные продукты, нанимают местных строителей, вкладывают деньги в местные места и достопримечательности и даже стимулируют туризм, создавая бутик-отели или B&B.
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При этом покупателям такой недвижимости не светит блестящая новая вилла — дома, выбранные для схемы, часто бывают ветхими и требуют серьезных структурных улучшений. Поэтому покупателям придется инвестировать в ремонт, а не приобретать готовый к заселению дом.
Однако в итальянских муниципалитетах стоимость ремонта по-прежнему относительно низка по сравнению с другими странами — в районе 20 000–50 000 евро в зависимости от размера недвижимости.
По материалам: Обозреватель
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