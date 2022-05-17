Инвестиции в недвижимость за границей: Испания, Грузия, Турция — Finance.ua

Инвестиции в недвижимость за границей: Испания, Грузия, Турция

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Инвестиции в недвижимость за границей: Испания, Грузия, Турция





Если сравнивать с другими государствами, в которые можно инвестировать, самым интересным и самым доходным был рынок именно в Украине. Но после начала полномасштабной войны вкладчики начали искать другие варианты для инвестиций в недвижимость.



Что об этом нужно знать, и какие цены на жилье предлагают такие страны как Турция, Испания и Грузия — рассказала управляющий партнер в KDU Realty Group Елена Маленкова на конференции «Мои финансы во время войны. День 2 — Инвестиционное контрнаступление». Купить запись конференции можно по ссылке. До 24 февраля этого года многие инвесторы вкладывали деньги в украинский рынок недвижимости — и весь 2020 и 2021 год рынок показывал рост.Если сравнивать с другими государствами, в которые можно инвестировать, самым интересным и самым доходным был рынок именно в Украине. Но после начала полномасштабной войны вкладчики начали искать другие варианты для инвестиций в недвижимость.Что об этом нужно знать, и какие цены на жилье предлагают такие страны как Турция, Испания и Грузия — рассказала управляющий партнер в KDU Realty Group Елена Маленкова на конференции «Мои финансы во время войны. День 2 — Инвестиционное контрнаступление».

«Начиная с 2014 года, когда с нами впервые случилась война, многие украинцы стали уже думать о том, что нужно диверсифицировать свои риски, и начали смотреть на другие страны», — рассказала эксперт.

Как выбрать страну для инвестиций — главные факторы

1. Цена. То есть если вы готовы вложить 100 тыс. долларов в недвижимость Украины, то нужно сравнить, что вы можете купить на эти деньги в других странах. Потому что в той же Германии на эту сумму не получится купить практически ничего. Либо получится там, где вы не будете получать никакого дохода.

2. Безопасность. Это дает возможность спокойно существовать и иметь недвижимость, которая не будет разрушена бомбами, тайфунами, наводнениями или землетрясениями.

3. Ликвидность. Это возможность быстро выйти из инвестиций. То есть если вы купили квартиру, то нужно знать законодательство, чтобы понимать, как быстро можно ее продать.

4. Защита инвестиций. В Украине нет защиты инвестиций в недвижимость. Это значит, что если вы вложили деньги — это только ваши риски. Но все же это очень важный момент для снижения рисков.

«Что еще надо учитывать при инвестировании в другую страну? Первое — это цена, то есть, что вы можете купить на те средства, которые вы отложили. Второе — с какой целью вы инвестируете. Например, для того, чтобы иметь запасной аэродром. Как мы сейчас говорим: чтобы была квартира где-нибудь как минимум во Львове или в Турции, Испании, Грузии. Потому что мы с вами столкнулись с тем, что даже снять квартиру в тех странах, которые принимали беженцев, было сложно. Поэтому нужно приоритизировать, что вы хотите — либо жить там, либо сдавать. От этого зависит, в том числе, и в какую страну вам лучше вкладывать», — посоветовала Маленкова.

По ее словам, не менее важно знать законодательство стран, потому что при незнании законов страны можно натолкнуться на многие подводные камни, которые потом могут привести к серьезным проблемам.

Испания

С 2017 года украинцы увеличили свое присутствие на испанском рынке недвижимости с 8,5% до 17,5%. Тогда риэлторы начали активно предлагать покупать залоговую недвижимость из-за того, что она была дешевой. Эксперт отмечает, что в 2017 году двухкомнатную квартиру недалеко от моря можно было купить за 40 тыс. долларов.

Сейчас же цены находятся на таком уровне:

Тенерифе и Канарские острова — от 35-40 тыс. евро;

Майорка и Балеарские острова — от 50-60 тыс. евро;

Барселона и ее округи — от 70-80 тыс. евро;

Коста-дель-Соль — от 40-50 тыс. евро;

Коста Брава — от 60 тыс. евро;

Коста Бланка — от 45-50 тыс. евро.

Грузия

Как утверждает Маленкова, до пандемии украинцы имели в инвестпортфеле до 40-70% недвижимости Грузии. Сейчас этот показатель упал до 18-25%.

«Как можно инвестировать в Грузию? Можно покупать апартаменты и отельные комплексы. Батуми и Тбилиси — это основные места, куда чаще всего инвестируют. В Батуми вообще очень быстро росли цены и окупаемость составляла до 5-5,5 лет. Поэтому туда часто вкладывали на уровне стройки. Очень многие комплексы сдавались под отельные сети, и если вы купили апартаменты в хорошем серьезном комплексе, то могли спать спокойно, т.к. они постоянно были сданы и этим занимался отель», — рассказала управляющий партнер в KDU Realty Group.

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Из-за пандемии рынок сильно просел: многие отельные комплексы пустуют, а цены на аренду снизились примерно на 25%. Однако сейчас цены в Грузии поднимают россияне, которые бегут из страны.

«Но если говорить о том, что вложили на котловане и вышли на вводе в эксплуатацию, то мы ничего не теряем. Так же если мы купили апартаменты и дальше их эксплуатирует отель, то мы тоже получаем свои деньги. У них очень простой вход в инвестицию и выход из нее. Но все упирается в рынок», — рассказала Маленкова.

Турция

Купив недвижимость в Турции, вы можете рассчитывать на постпродажный сервис — риэлторские компании будут полностью заниматься сдачей вашей квартиры, а вы будете получать доход на карточку.

Расходы. Покупатель платит 4% от кадастровой стоимости за тапу — право собственности. Оплачивается это уже в земельном кадастре, после того как соглашение завершено.

Тап гарантируется государством и не может быть отменен в любом случае.

Кроме того, в Турции за сделку риэлтору платит продавец, поэтому никаких других расходов нет.

Цены. Сейчас цены на самый популярный регион на средиземноморском побережье повысились вдвое. Так, в Алании на вторичке можно купить квартиру с одной спальней от 80 тыс. евро. На первичке такая обойдется в 100 тыс. евро и выше. Но эксперт отмечает, что у новых ЖК, которые предлагаются, практически все такие квартиры проданы. Можно купить квартиру с двумя спальнями, но цены уже от 140 тыс. евро.

Маленкова рассказала об интересном и очень недооцененном регионе Кушадаси — он не очень «раскрученный», но там уже начали активно строить. Там еще можно покупать на уровне строительства от 50-60 тыс. евро.

«Могу добавить, что Турция сейчас имеет спрос не только у украинцев, но и у европейских жителей за счет своего климата, толерантности ко всем нациям и лучшему сервису», — отметила она.

Также турецкие девелоперы предоставляют всевозможные бонусы и рассрочки, но в том случае, когда нет ажиотажа. В Турции можно получить кредит под 7-8% в евро или 14% в лирах. Для этого необходимо иметь 50% средств. Но, на взгляд эксперта, это не очень выгодно.

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