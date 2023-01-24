В Италии назвали сроки отказа от российского газа — Finance.ua
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В Италии назвали сроки отказа от российского газа

Энергетика
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Италия может отказаться от своей зависимости от импорта российского газа к зиме 2024-2025 годов.
Об этом заявил в понедельник генеральный директор энергетического гиганта Eni Клаудио Дескальци в ходе визита в Алжир вместе с премьер-министром Джорджией Мелони, передает ANSA.
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«Я оптимистично настроен, что мы сможем сократить российские поставки газа до нуля зимой 2024-2025 годов. Я бы сказал, что если мы будем продолжать так и дальше, дела пойдут в правильном направлении», — сказал Дескальци.
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Как отмечается, Италия подписала соглашения с несколькими странами о расширении альтернативных источников энергии после полномасштабного вторжения рф в Украину. На фоне этого Алжир сменил россию как крупнейшего поставщика газа в Италию.
Как сообщалось, Германия преодолела свою критическую зависимость от импортируемых российских энергоресурсов, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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