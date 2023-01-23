Ограничение цены на газ в ЕС может повлечь за собой резкие изменения на рынке — СМИ — Finance.ua
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Ограничение цены на газ в ЕС может повлечь за собой резкие изменения на рынке — СМИ

Энергетика
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Согласно выводам управления по ценным бумагам и рынкам ЕС, временное ограничение цен на газ может привести к снижению ликвидности рынка, но на данный момент значительное влияние еще не выявлено.
Об этом сообщает Bloomberg.
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам подчеркивает, что ограничение цен на газ в ЕС, которое начнет действовать с 15 февраля, по всей вероятности, может повлиять на структурные изменения, переместив торговлю за пределы рынка.
Регулятор предупреждает, что реальное влияние ограничения на рынки можно будет наблюдать только тогда, когда решение вступит в силу.
«Это может повлечь за собой значительные и резкие изменения в более широкой рыночной среде, что может повлиять на упорядоченное функционирование рынков и, наконец, на финансовую стабильность», — отмечает агентство.
В декабре ЕС согласился ввести временное ограничение цен на газ во избежание резких колебаний, которые наблюдались в прошлом году, но есть опасения, что это может поставить под угрозу поставки газа в блок или нарушить функционирование рынка.
Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов также должно опубликовать в понедельник свою первоначальную оценку, как это может отразиться на потоках газа в регион.
По материалам:
Економічна Правда
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