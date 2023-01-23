Ограничение цены на газ в ЕС может повлечь за собой резкие изменения на рынке — СМИ Сегодня 12:23 — Энергетика

Согласно выводам управления по ценным бумагам и рынкам ЕС, временное ограничение цен на газ может привести к снижению ликвидности рынка, но на данный момент значительное влияние еще не выявлено.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам подчеркивает, что ограничение цен на газ в ЕС, которое начнет действовать с 15 февраля, по всей вероятности, может повлиять на структурные изменения, переместив торговлю за пределы рынка.

Регулятор предупреждает, что реальное влияние ограничения на рынки можно будет наблюдать только тогда, когда решение вступит в силу.

«Это может повлечь за собой значительные и резкие изменения в более широкой рыночной среде, что может повлиять на упорядоченное функционирование рынков и, наконец, на финансовую стабильность», — отмечает агентство.

В декабре ЕС согласился ввести временное ограничение цен на газ во избежание резких колебаний, которые наблюдались в прошлом году, но есть опасения, что это может поставить под угрозу поставки газа в блок или нарушить функционирование рынка.

Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов также должно опубликовать в понедельник свою первоначальную оценку, как это может отразиться на потоках газа в регион.

Економічна Правда По материалам:

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