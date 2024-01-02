В Испании показали суперкомпьютер, способный выполнять 314 триллионов операций в секунду — Finance.ua
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В Испании показали суперкомпьютер, способный выполнять 314 триллионов операций в секунду

Технологии&Авто
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В Испании показали суперкомпьютер, способный выполнять 314 триллионов операций в секунду
В Испании показали суперкомпьютер, способный выполнять 314 триллионов операций в секунду
Новый европейский суперкомпьютер MareNostrum 5, представленный 21 декабря в Испании, будет иметь скорость 314 петафлопсов, или будет совершать 314 триллионов операций в секунду, и будет входить в десятку самых мощных суперкомпьютеров мира.
Такая информация обнародована на сайте Европейской комиссии.
«MareNostrum 5, новейший европейский суперкомпьютер мирового класса, был представлен в Барселоне, Испания. По существующему рейтингу он входит в десять самых мощных суперкомпьютеров мира. Он будет размещаться в центре суперкомпьютеров Барселоны и будет использоваться в интересах широкого круга научных и промышленных потребителей с марта 2024 года», — говорится в сообщении.
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Как отмечает Еврокомиссия, MareNostrum 5 является не только одним из самых мощных компьютеров мира, но и наиболее «зеленым» среди них, поскольку обладает высокой энергоэффективностью и будет питаться за счет возобновляемой энергии. В то же время тепло, которое будет производиться в процессе работы суперкомпьютера, будет направляться на обогрев помещения, в котором он расположен.
Как ожидается, чрезвычайные мощности этой компьютерной системы будут использоваться в сфере медицинских исследований, в производстве лекарств и вакцин, в симуляции определенных явлений, вроде скорости распространения вирусов, а также в других областях, включая климатические исследования, инженерное дело, науку материалов и исследования Земли.
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Еще одним предназначением MareNostrum 5 является разработка платформ искусственного интеллекта. В частности, он будет способствовать технологическому развитию ЕС и его ведущей роли в глобальных усилиях по созданию безопасного, ответственного и нравственного искусственного интеллекта.
Новая суперсистема создана благодаря инвестициям в объеме 151 миллион евро, распределенных между ЕС и международным консорциумом за лидерство Испании, в которое также вошли Португалия и Турция.
В целом бюджет ЕС на 2021−2027 годы предусматривает финансирование в объеме 7 миллиардов евро для проектов, связанных с созданием и эксплуатацией европейских суперкомпьютеров.
По материалам:
borgexpert
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