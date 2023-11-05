Британия инвестирует $273 миллиона в суперкомпьютер с искусственным интеллектом — Finance.ua
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Британия инвестирует $273 миллиона в суперкомпьютер с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Британия инвестирует $273 миллиона в суперкомпьютер с искусственным интеллектом
Британия инвестирует $273 миллиона в суперкомпьютер с искусственным интеллектом
Правительство Великобритании заявило об инвестировании 225 миллионов фунтов стерлингов (273 миллиона долларов США) в разработку суперкомпьютера с искусственным интеллектом.
Об этом сообщает CNBC.
Бристольский университет создаст суперкомпьютер под названием Isambard-AI в честь британского инженера XIX века Изамбарда Брунеля.
В правительстве заявили, что Isambard-AI будет самым совершенным компьютером в Великобритании.
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Компьютер будет оснащен 5448 суперчипами GH200 Grace Hopper, мощными AI-чипами, изготовленными американским полупроводниковым гигантом Nvidia.
Американский ІТ-гигант Hewlett Packard Enterprise поможет в создании компьютера, чтобы впоследствии подключить его к недавно анонсированному суперкомпьютеру Dawn от Кембриджского университета. Этот компьютер, созданный компанией Dell и британской компанией StackPC, будет работать на более чем 1000 чипах от Intel, использующих водяное охлаждение для снижения энергопотребления.
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Ожидается, что он заработает в ближайшие два месяца.
Правительство Великобритании надеется, что два объединенных суперкомпьютера достигнут прорыва в термоядерной энергетике, здравоохранении и моделировании климата.
По материалам:
Укрінформ
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