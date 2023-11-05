Британия инвестирует $273 миллиона в суперкомпьютер с искусственным интеллектом — Finance.ua

Британия инвестирует $273 миллиона в суперкомпьютер с искусственным интеллектом Сегодня 04:33 — Технологии&Авто

Британия инвестирует $273 миллиона в суперкомпьютер с искусственным интеллектом

Правительство Великобритании заявило об инвестировании 225 миллионов фунтов стерлингов (273 миллиона долларов США) в разработку суперкомпьютера с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает CNBC.

Бристольский университет создаст суперкомпьютер под названием Isambard-AI в честь британского инженера XIX века Изамбарда Брунеля.

В правительстве заявили, что Isambard-AI будет самым совершенным компьютером в Великобритании.

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Компьютер будет оснащен 5448 суперчипами GH200 Grace Hopper, мощными AI-чипами, изготовленными американским полупроводниковым гигантом Nvidia.

Американский ІТ-гигант Hewlett Packard Enterprise поможет в создании компьютера, чтобы впоследствии подключить его к недавно анонсированному суперкомпьютеру Dawn от Кембриджского университета. Этот компьютер, созданный компанией Dell и британской компанией StackPC, будет работать на более чем 1000 чипах от Intel, использующих водяное охлаждение для снижения энергопотребления.

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Ожидается, что он заработает в ближайшие два месяца.

Правительство Великобритании надеется, что два объединенных суперкомпьютера достигнут прорыва в термоядерной энергетике, здравоохранении и моделировании климата.

Укрінформ По материалам:

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