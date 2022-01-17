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Meta создала самый быстрый в мире суперкомпьютер для разработки метавселенной

Meta создала самый быстрый в мире суперкомпьютер для разработки метавселенной

Meta представила SuperCluster Research AI (RSC) — передовой суперкомпьютер для исследований искусственного интеллекта. По данным компании, для разработки следующего поколения AI потребуются суперкомпьютеры, способные обрабатывать квинтиллионы операций в секунду.

Meta заявляет, что RSC уже является одним из самых быстрых суперкомпьютеров в мире и займет первое место, когда будет полностью введен в эксплуатацию в середине 2022 года.

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Благодаря суперкомпьютеру Meta сможет продолжить работу над технологиями метавселенной. В результате планируют разработать новые системы AI, которые в реальном времени будут делать голосовой перевод для больших групп людей в ​​метавселенной. Жители разных стран, говорящие на разных языках, смогут сотрудничать в исследовательских проектах или вместе играть в игры с дополненной реальностью.

“Опыт, который мы создаем для метавселенной, требует огромной вычислительной мощности (квинтиллионы операций в секунду!). RSC позволит создать новые модели AI, которые смогут учиться на триллионах примеров, понимать сотни языков и многое другое”, – сказал Марк Цукерберг, генеральный директор Meta.

Также в будущем для доступа к социальным сетям в метавселенной будут использоваться умные очки, гарнитуры виртуальной реальности (VR) и очки дополненной реальности (AR).

Мета пока не раскрывает информацию, где находится компьютер и какие затраты связаны с его созданием и разработкой.

По материалам Na chasi
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