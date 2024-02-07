В Испании могут конфисковать BTC за неуплату налогов — Finance.ua

В Испании могут конфисковать BTC за неуплату налогов Сегодня 06:06 — Криптовалюта

В Испании могут конфисковать BTC за неуплату налогов

Власти Испании намерены расширить мониторинговый контроль за Bitcoin и криптовалютами, чтобы осуществлять их конфискацию для погашения задолженности по налогам.

Об этом пишет местное издание El Economista.

Эта инициатива является частью реформ фискального законодательства, проводимых Министерством финансов Испании. С 1 февраля вступил в силу указ, увеличивший количество организаций с предоставленными полномочиями по сбору налогов.

Испанские власти намерены более агрессивно бороться с уклонением от уплаты налогов. На фоне этого банки и связанные с электронными деньгами учреждения будут предоставлять информацию обо всех транзакциях платежными картами.

С ноября 2023 года Налоговое агентство обязало испанцев, хранящих криптовалюты на иностранных платформах, задекларировать свои активы до 1 апреля 2024 года. По новым правилам следует декларировать цифровые активы, баланс которых превышает эквивалент 50 000 евро.

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Период подачи декларации по новой форме начался 1 января и завершится 1 апреля 2024 года. Физические и юридические лица, являющиеся налогоплательщиками, должны задекларировать сумму средств, хранящихся на их счетах за границей по состоянию на 31 декабря 2023 года. Те, кто хранит свои активы на некастодиальных кошельках, должны сообщать о них через стандартную форму налога на богатство.

Испанские банки, стараясь не отставать от мирового тренда, предлагают своим клиентам услуги, связанные с цифровыми активами. К примеру, крупнейший в Испании банк Santander, работающий на рынке уже более 160 лет, в 2020 году запустил торговлю биткоинами и криптовалютами. А в ноябре 2023 года подразделение Santander Private Banking International предложило состоятельным клиентам со счетами в Швейцарии торговлю и инвестирование в биткоины.

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