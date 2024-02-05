Bitcoin достигнет $120 000 уже в 2025 году, — криптоаналитик — Finance.ua
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Bitcoin достигнет $120 000 уже в 2025 году, — криптоаналитик

Криптовалюта
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Bitcoin достигнет $120 000 уже в 2025 году, — криптоаналитик
Bitcoin достигнет $120 000 уже в 2025 году, — криптоаналитик
Глава и генеральный директор Marathon Digital Holdings Фред Тиль подчеркнул, что предстоящее удвоение курса Bitcoin вдвое повысит его стоимость по сравнению с золотом. Об этом специалист заявил во время недавнего выпуска подкаста The Pomp Podcas.
Рост BTC обеспечит большую стабильность при рыночных спадах, подчеркнул Тиль.
«Единственная уникальная особенность Bitcoin, которой нет у акций, — это ограниченное количество токенов», — утверждает криптоаналитик.

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Традиционно уменьшение вдвое приводило к резкому росту стоимости BTC, компенсируя потери доходов майнеров. Однако Тиль обратил внимание на появление биржевых фондов, торгующих Bitcoin (ETF).
По его мнению, эти финансовые инструменты, вероятно, приведут к большей ликвидности и снижению волатильности. Это также сделает криптовалюту более привлекательной для институциональных инвесторов. Этот сдвиг еще больше усиливается торговой деятельностью вокруг ETF, например переходом от опционов Grayscale к опционам с меньшей комиссией.
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Относительно конкретного прогноза стоимости, Тиль ожидает, что ВТС достигнет ATH к концу третьего или начале четвертого квартала, после чего начнется распродажа, которая может снизить ее стоимость. По словам Тиля, данная тенденция стабилизируется к началу 2025 года, после чего начнется постепенный рост. Таким образом, к концу 2025 года Bitcoin может достигнуть ATH в диапазоне $120 000.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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