Bitcoin спрогнозировали существенный рост к концу марта — Finance.ua

Bitcoin спрогнозировали существенный рост к концу марта
Руководитель 10x Research Маркус Тилен поделился своими взглядами на положение дел на криптовалютном рынке. Ранее специалист верно предусмотрел падение стоимости биткоина до $38 000.
Эксперт подчеркнул, что активизировались крупные покупатели, что позволило флагману рынка частично восстановить позиции. Есть все шансы, что BTC продолжит восходящую тенденцию и в ближайшее время достигнет области $43 000, подчеркнул Тилен.
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Мнения эксперта основываются на теории Эллиота. Она подразумевает, что котировки движутся волнообразно, а не по простым паттернам. Согласно сведениям главы 10x Research, сейчас на рынке завершается четвертая волна, после которой должен произойти резкий импульс. Что касается среднесрочных взглядов эксперта, он ожидает роста котировок BTC до $53 000 к концу первого квартала этого года.
Тем временем давление продавцов на криптовалютном рынке слабеет. Маркус Тилен отметил: «Потенциальным катализатором роста биткоина может стать то, что динамика оттока инвестиционных средств из Grayscale Bitcoin Trust замедляется. Также Google разрешил рекламировать флагманский криптоактив и спотовые BTC-ETF. Это также может оказать дополнительную поддержку биткоину».
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