Bitcoin спрогнозировали достижение исторического максимума за 4 месяца — Finance.ua

Bitcoin спрогнозировали достижение исторического максимума за 4 месяца 23.01.2024, 01:32 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозировали достижение исторического максимума за 4 месяца

Опытный криптовалютный аналитик и трейдер Кевин Свенсон сделал смелый прогноз по поводу предстоящей траектории развития Bitcoin. По мнению эксперта, у BTC есть все шансы достичь нового исторического максимума уже через 4 месяца.

Основное внимание Свенсона в его последнем анализе сосредоточено на связи между индексом S&P 500 и ценовыми колебаниями Bitcoin. Индекс S&P 500, представляющий 500 крупнейших американских компаний, исторически был предшественником основных ценовых вех Bitcoin.

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Свенсон подчеркнул эту закономерность, особенно в периоды после халвинга Bitcoin. Аналитик обратил внимание на падение ВТС в 2016 году. Тогда после того, как индекс S&P 500 поднялся до новых высот, Bitcoin следовал его примеру, достигнув нового исторического максимума примерно через 7 месяцев. Похожая картина наблюдалась и во время третьего падения в 2020 году, что подтверждает мнение, что движение на фондовом рынке может быть предвестником значительных изменений в стоимости Bitcoin.

В настоящее время индекс S&P 500 близок к своему историческому максимуму в 4796 пунктов, установленному в начале 2022 года. Bitcoin же торгуется на 40% ниже своего исторического максимума. Свенсон интерпретирует эти признаки как такие, которые указывают на предстоящий всплеск ВТС.

Опираясь на исторические модели, аналитик предположил, что Bitcoin осталось около четырех-шести месяцев до достижения нового исторического максимума, если предположить, что S&P 500 побьет свой рекорд.

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noworries По материалам:

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