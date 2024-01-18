Аналитик спрогнозировал рост Bitcoin и Ethereum до конца 2024 года — Finance.ua
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Аналитик спрогнозировал рост Bitcoin и Ethereum до конца 2024 года

Криптовалюта
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Аналитик спрогнозировал рост Bitcoin и Ethereum до конца 2024 года
Аналитик спрогнозировал рост Bitcoin и Ethereum до конца 2024 года
Автор и ведущий YouTube-канала Crypto Jebb изучил ситуацию на рынке криптовалют и обнародовал свои прогнозы. По словам аналитика, курс Bitcoin пробил критический уровень поддержки и может значительно возрасти до конца года. Похожий сценарий ожидает и главный альтокоин, убежден Crypto Jebb.
Исследователь рассказал, что котировки BTC упали на 1% за последние сутки и на 7.9% за прошедшие 7 дней. При этом курс ETH вырос на 10.2% за неделю. Эксперт спрогнозировал достижение отметки в $5000 до конца 2024 года.
Специалист отметил, что курс Bitcoin повел себя не так, как ожидало большинство аналитиков. Когда он достиг отметки $49 000, трейдеры предполагали, что дальше произойдет скачок до $55 000. Однако цена за сутки упала до $41 000. Коррекция произошла после одобрения и запуска спотовых ETF.

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Crypto Jebb добавил, что после запуска аналогичных продуктов на золото стоимость драгоценного металла снизилась на 10.95% в течение 70 дней. В случае с Bitcoin наблюдается такая же динамика, но в более короткие сроки.
При этом исследователь выразил уверенность, что BTC будет торговаться на уровне 100 000 долларов в период между началом августа и началом ноября 2024 года.
По его мнению, после небольшой коррекции Bitcoin «переживет серьезное ралли и достигнет ценового максимума к концу 2−3 квартала».
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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