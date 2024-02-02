Правительство Аргентины отменило налоги на криптовалюту — Finance.ua

Правительство Аргентины отменило налоги на криптовалюту
Правительство Аргентины отменило налоговые требования к криптовалютам. Гражданам страны не придется декларировать цифровые активы.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министра внутренних дел Гильермо Франкоса.
Как отметил чиновник, у членов правительства возникли споры по поводу отдельных пунктов законопроекта «Об основах и отправных точках свободы аргентинцев».
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Отметим, 27 декабря новый билль был внесен на рассмотрение Конгресса. Авторы документа предлагали ввести налог до 15% на любые незадекларированные криптоактивы, сумма которых превышает $100 000. Между тем, Конгресс не смог прийти к единому мнению по этому вопросу, сказал Франкос.
Эксперт по финансам Маркос Сокаро отметил, что простое хранение криптовалют в Аргентине не облагается налогом. Однако пользователям приходится платить сборы с дохода, полученного в результате продажи цифровых активов.
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