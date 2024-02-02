Сальвадор не намерен отказываться от Bitcoin — Finance.ua

Сальвадор не намерен отказываться от Bitcoin 02.02.2024, 00:25 — Криптовалюта

Сальвадор не намерен отказываться от Bitcoin

Сальвадор не намерен отказываться от Bitcoin как законного платежного средства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова вице-президента Феликса Улёа.

Так политик ответил на вопрос издания о том, изменится ли курс власти после выборов. Напомним, они стартуют 4 февраля 2024 года.

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Среди кандидатов на пост главы государства есть действующий президент Найиб Букеле, представитель правой партии Arena Джоэл Санчес и социалист от FMLN Мануэль Флорес.

«Мало того, что этот закон [о легализации Bitcoin] будет сохранен. Мы можем сказать, что он пользуется поддержкой по всему миру», — заявил Улёа.

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Если Найиб Букеле и его партия Nuevas Ideas одержат победу, Сальвадор продолжит работу по выпуску облигаций, обеспеченных Bitcoin, отметил вице-президент.

Напомним, Национальная комиссия по цифровым активам Сальвадора одобрила законопроект о выпуске этих ценных бумаг в декабре 2023 года. Их эмиссия ожидается в I квартале 2024 года.

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