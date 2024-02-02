Сальвадор не намерен отказываться от Bitcoin — Finance.ua
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Сальвадор не намерен отказываться от Bitcoin

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Сальвадор не намерен отказываться от Bitcoin
Сальвадор не намерен отказываться от Bitcoin
Сальвадор не намерен отказываться от Bitcoin как законного платежного средства.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова вице-президента Феликса Улёа.
Так политик ответил на вопрос издания о том, изменится ли курс власти после выборов. Напомним, они стартуют 4 февраля 2024 года.
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Среди кандидатов на пост главы государства есть действующий президент Найиб Букеле, представитель правой партии Arena Джоэл Санчес и социалист от FMLN Мануэль Флорес.
«Мало того, что этот закон [о легализации Bitcoin] будет сохранен. Мы можем сказать, что он пользуется поддержкой по всему миру», — заявил Улёа.
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Если Найиб Букеле и его партия Nuevas Ideas одержат победу, Сальвадор продолжит работу по выпуску облигаций, обеспеченных Bitcoin, отметил вице-президент.
Напомним, Национальная комиссия по цифровым активам Сальвадора одобрила законопроект о выпуске этих ценных бумаг в декабре 2023 года. Их эмиссия ожидается в I квартале 2024 года.

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